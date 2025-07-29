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ЦБ РФ сообщил об увеличении числа жалоб от потребителей финуслуг - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ РФ сообщил об увеличении числа жалоб от потребителей финуслуг
ЦБ РФ сообщил об увеличении числа жалоб от потребителей финуслуг - 29.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ сообщил об увеличении числа жалоб от потребителей финуслуг
Банк России в первом полугодии 2025 года получил 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов - на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T19:06+0300
2025-07-29T19:07+0300
экономика
жалобы
потребители
финуслуги
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии 2025 года получил 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов - на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил регулятор. "За шесть месяцев 2025 года жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего поступило 182,4 тысячи жалоб", - говорится в сообщении. При этом поквартальная динамика показывает снижение числа жалоб: во втором квартале этого года оно сократилось почти на 7% по сравнению с первым кварталом. Отмечается, что жалобы на банки выросли на 28,6%. Претензии чаще всего связаны с блокировкой операций, счетов и банковских карт, а также с приостановкой дистанционного банковского обслуживания. Банки принимают такие меры для борьбы с финансовым мошенничеством. При этом почти вдвое реже потребители жаловались на навязывание дополнительных услуг при кредитовании. На 47% уменьшилось количество жалоб на страховщиков. Благодаря тому, что граждане могут самостоятельно уточнить значение коэффициента бонус-малус и оспорить его через сайт Национальной страховой информационной системы, шаблонные жалобы практически перестали поступать: 80 против 10,4 тысячи за первое полугодие 2024 года, отмечает регулятор. Незначительно выросло количество жалоб на микрофинансовые организации. Увеличение на 3,6% связано со сложностями при возврате средств за дополнительные услуги и при получении кредитных каникул. Стало меньше жалоб, связанных с новыми случаями навязывания дополнительных услуг и кредитными историями. Количество претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг снизилось на 19%. Меньше всего поступило жалоб, связанных с санкционными ограничениями. Число таких жалоб на брокеров упало в 3,2 раза, на депозитарии - в 2,5 раза. Жалобы на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) увеличились на 17,7%. Причина - рост претензий на оформление договоров долгосрочных сбережений. Однако в абсолютных цифрах таких жалоб немного: 193 на более чем 5,6 миллиона заключенных договоров. Жалоб на несогласие с переходом из Соцфонда России в НПФ, а также между НПФ стало меньше на 40,3%.
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жалобы, потребители, финуслуги
Экономика, жалобы, потребители, финуслуги
19:06 29.07.2025 (обновлено: 19:07 29.07.2025)
 
ЦБ РФ сообщил об увеличении числа жалоб от потребителей финуслуг

ЦБ РФ: число жалоб от потребителей финуслуг в первом полугодии выросло на 18,6%

Финуслуги
Финуслуги
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии 2025 года получил 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов - на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил регулятор.
"За шесть месяцев 2025 года жалоб в Банк России от потребителей финансовых услуг и инвесторов стало больше на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Всего поступило 182,4 тысячи жалоб", - говорится в сообщении.
При этом поквартальная динамика показывает снижение числа жалоб: во втором квартале этого года оно сократилось почти на 7% по сравнению с первым кварталом.
Отмечается, что жалобы на банки выросли на 28,6%. Претензии чаще всего связаны с блокировкой операций, счетов и банковских карт, а также с приостановкой дистанционного банковского обслуживания. Банки принимают такие меры для борьбы с финансовым мошенничеством. При этом почти вдвое реже потребители жаловались на навязывание дополнительных услуг при кредитовании.
На 47% уменьшилось количество жалоб на страховщиков. Благодаря тому, что граждане могут самостоятельно уточнить значение коэффициента бонус-малус и оспорить его через сайт Национальной страховой информационной системы, шаблонные жалобы практически перестали поступать: 80 против 10,4 тысячи за первое полугодие 2024 года, отмечает регулятор.
Незначительно выросло количество жалоб на микрофинансовые организации. Увеличение на 3,6% связано со сложностями при возврате средств за дополнительные услуги и при получении кредитных каникул. Стало меньше жалоб, связанных с новыми случаями навязывания дополнительных услуг и кредитными историями.
Количество претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг снизилось на 19%. Меньше всего поступило жалоб, связанных с санкционными ограничениями. Число таких жалоб на брокеров упало в 3,2 раза, на депозитарии - в 2,5 раза.
Жалобы на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) увеличились на 17,7%. Причина - рост претензий на оформление договоров долгосрочных сбережений. Однако в абсолютных цифрах таких жалоб немного: 193 на более чем 5,6 миллиона заключенных договоров. Жалоб на несогласие с переходом из Соцфонда России в НПФ, а также между НПФ стало меньше на 40,3%.
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Экономикажалобыпотребителифинуслуги
 
 
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