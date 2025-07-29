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Зеленский повысил предельный возраст контрактной службы в ВСУ - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский повысил предельный возраст контрактной службы в ВСУ
Зеленский повысил предельный возраст контрактной службы в ВСУ - 29.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский повысил предельный возраст контрактной службы в ВСУ
Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в вооруженных силах Украины гражданам в возрасте более 60 лет, указано в карточке законопроекта на сайте... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T13:10+0300
2025-07-29T13:10+0300
спецоперация на украине
общество
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в вооруженных силах Украины гражданам в возрасте более 60 лет, указано в карточке законопроекта на сайте украинского парламента. Верховная рада в середине июля приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. По данным сайта украинского парламента, соответствующие документы были подписаны Зеленским 29 июля. Как уточняет украинская "Судебно-юридическая газета", закон разрешает заключение контракта с ВСУ лицам старше 60 лет, не оговаривая верхнюю возрастную границу для контрактников. Документ предусматривает обязательное согласие командира части на заключение контракта с новобранцем и прохождение им испытательного срока продолжительностью в два месяца. Срок службы по контракту "60+" составляет один год с возможностью продления. В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
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общество , украина, владимир зеленский, всу, возраст
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, возраст
13:10 29.07.2025
 
Зеленский повысил предельный возраст контрактной службы в ВСУ

Зеленский подписал закон, разрешающий службу в ВСУ гражданам старше 60 лет

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий службу в вооруженных силах Украины гражданам в возрасте более 60 лет, указано в карточке законопроекта на сайте украинского парламента.
Верховная рада в середине июля приняла во втором чтении законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ.
По данным сайта украинского парламента, соответствующие документы были подписаны Зеленским 29 июля.
Как уточняет украинская "Судебно-юридическая газета", закон разрешает заключение контракта с ВСУ лицам старше 60 лет, не оговаривая верхнюю возрастную границу для контрактников. Документ предусматривает обязательное согласие командира части на заключение контракта с новобранцем и прохождение им испытательного срока продолжительностью в два месяца. Срок службы по контракту "60+" составляет один год с возможностью продления.
В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
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Спецоперация на УкраинеОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУвозраст
 
 
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