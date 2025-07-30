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Эксперты рассказали, историю каких авто россияне проверяют чаще всего - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, историю каких авто россияне проверяют чаще всего
Эксперты рассказали, историю каких авто россияне проверяют чаще всего - 30.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, историю каких авто россияне проверяют чаще всего
Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за второй квартал 2025 года и узнали,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за второй квартал 2025 года и узнали, историей каких машин пользователи интересовались больше всего. Оказалось, что чаще всего запрашивали информацию о Hyundai Solaris и LADA Granta.По данным Автотеки, лидером по числу запросов на проверку истории стали автомобили марки LADA (12,7%). Также в топ-5 вошли Kia (8,5%), Hyundai (7,5%), Volkswagen (6,7%) и Toyota (6,7%).Среди моделей чаще других пользователи хотели узнать историю эксплуатации Hyundai Solaris (2,8% от общего числа отчетов), LADA Granta (2,6%), Kia Rio (2,5%), Ford Focus (2,2%) и Volkswagen Polo (2%). По сравнению со вторым кварталом прошлого года заметно больше стали интересоваться прошлым LADA Vesta (+8,2%)."Мы стремимся сделать авторынок более прозрачным и безопасным и понимаем, что при выборе автомобиля история его эксплуатации важна не меньше, чем внешний вид или технические характеристики. Чем больше информации удастся получить, тем увереннее покупатель будет чувствовать себя при сделке. Проверить историю машины можно как самостоятельно, так и с помощью специализированных сервисов, которые существенно упрощают и ускоряют процесс. Например, Автотека собирает данные более чем из 2000 источников, включая закрытые базы. Это позволяет быстро разобраться даже в сложных аспектах эксплуатации авто и делает процесс подбора удобным и доступным для каждого покупателя", — отметил Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
15:00 30.07.2025
 
Эксперты рассказали, историю каких авто россияне проверяют чаще всего

Автотека: чаще всего во втором квартале проверяли историю Hyundai Solaris

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за второй квартал 2025 года и узнали, историей каких машин пользователи интересовались больше всего. Оказалось, что чаще всего запрашивали информацию о Hyundai Solaris и LADA Granta.
По данным Автотеки, лидером по числу запросов на проверку истории стали автомобили марки LADA (12,7%). Также в топ-5 вошли Kia (8,5%), Hyundai (7,5%), Volkswagen (6,7%) и Toyota (6,7%).
Среди моделей чаще других пользователи хотели узнать историю эксплуатации Hyundai Solaris (2,8% от общего числа отчетов), LADA Granta (2,6%), Kia Rio (2,5%), Ford Focus (2,2%) и Volkswagen Polo (2%). По сравнению со вторым кварталом прошлого года заметно больше стали интересоваться прошлым LADA Vesta (+8,2%).
"Мы стремимся сделать авторынок более прозрачным и безопасным и понимаем, что при выборе автомобиля история его эксплуатации важна не меньше, чем внешний вид или технические характеристики. Чем больше информации удастся получить, тем увереннее покупатель будет чувствовать себя при сделке. Проверить историю машины можно как самостоятельно, так и с помощью специализированных сервисов, которые существенно упрощают и ускоряют процесс. Например, Автотека собирает данные более чем из 2000 источников, включая закрытые базы. Это позволяет быстро разобраться даже в сложных аспектах эксплуатации авто и делает процесс подбора удобным и доступным для каждого покупателя", — отметил Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
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