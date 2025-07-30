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"Ozon Банк" планирует установить до 350 собственных банкоматов

"Ozon Банк" планирует установить до 350 собственных банкоматов - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Ozon Банк" планирует установить до 350 собственных банкоматов

"Ozon Банк" планирует до конца 2025 года установить до 350 собственных банкоматов, первые 12 уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщил | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:29+0300

2025-07-30T10:29+0300

2025-07-30T10:29+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Ozon Банк" планирует до конца 2025 года установить до 350 собственных банкоматов, первые 12 уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщил банк. "В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов "Ozon Банка". До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России – актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и оффлайн-магазинах. В релизе также уточняется, что клиенты, как и прежде, смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах партнеров. "За несколько лет мы вырастили небольшой портфель финансовых сервисов в полноценный банк, которым пользуются миллионы людей. Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен оффлайн-контакт с банком, поэтому мы решили не только продолжить свое онлайн-развитие, но и "выйти в мир" с помощью банкоматов", - прокомментировал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян, чьи слова приводятся в релизе. Он добавил, что до конца этого года "Ozon Банк" будет расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций, и после принимать решение о дальнейшем масштабировании. Отмечается, что в банкоматах банка можно будет снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем "Мир", Visa и Mastercard (выпущенных банками РФ). "В будущем функционал банкоматов будет дополняться новыми разработками и продуктами банка", - говорится в релизе. "Ozon Банк" - российский банк с универсальной лицензией, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: Ozon Карту, накопительные счета и вклады, daily banking, факторинговые и кредитные продукты, РКО, интернет-эквайринг, онлайн-бухгалтерию и другие. У банка уже более 31,7 миллиона активных клиентов, добавляется в сообщении. Как рассказывал в мае председатель правления "Ozon Банка" Андрей Личманов, собственная сеть банкоматов появилась в стратегии развития "Ozon Банка" поле того, как в прошлом году банк открывал временные точки обслуживания, где общался с клиентами и выяснял, чего им не хватает: очень много ответов было, что не хватает банкоматов.

https://1prime.ru/20250628/ozon-858986798.html

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