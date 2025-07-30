Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ozon Банк" планирует установить до 350 собственных банкоматов - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/bankomat-860097370.html
"Ozon Банк" планирует установить до 350 собственных банкоматов
"Ozon Банк" планирует установить до 350 собственных банкоматов - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Ozon Банк" планирует установить до 350 собственных банкоматов
"Ozon Банк" планирует до конца 2025 года установить до 350 собственных банкоматов, первые 12 уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщил | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:29+0300
2025-07-30T10:29+0300
экономика
ozon
банки
москва
санкт-петербург
екатеринбург
банкоматы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Ozon Банк" планирует до конца 2025 года установить до 350 собственных банкоматов, первые 12 уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщил банк. "В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов "Ozon Банка". До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России – актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и оффлайн-магазинах. В релизе также уточняется, что клиенты, как и прежде, смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах партнеров. "За несколько лет мы вырастили небольшой портфель финансовых сервисов в полноценный банк, которым пользуются миллионы людей. Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен оффлайн-контакт с банком, поэтому мы решили не только продолжить свое онлайн-развитие, но и "выйти в мир" с помощью банкоматов", - прокомментировал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян, чьи слова приводятся в релизе. Он добавил, что до конца этого года "Ozon Банк" будет расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций, и после принимать решение о дальнейшем масштабировании. Отмечается, что в банкоматах банка можно будет снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем "Мир", Visa и Mastercard (выпущенных банками РФ). "В будущем функционал банкоматов будет дополняться новыми разработками и продуктами банка", - говорится в релизе. "Ozon Банк" - российский банк с универсальной лицензией, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: Ozon Карту, накопительные счета и вклады, daily banking, факторинговые и кредитные продукты, РКО, интернет-эквайринг, онлайн-бухгалтерию и другие. У банка уже более 31,7 миллиона активных клиентов, добавляется в сообщении. Как рассказывал в мае председатель правления "Ozon Банка" Андрей Личманов, собственная сеть банкоматов появилась в стратегии развития "Ozon Банка" поле того, как в прошлом году банк открывал временные точки обслуживания, где общался с клиентами и выяснял, чего им не хватает: очень много ответов было, что не хватает банкоматов.
https://1prime.ru/20250628/ozon-858986798.html
москва
санкт-петербург
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_082f83e7062e067af941c7453ab07690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ozon, банки, москва, санкт-петербург, екатеринбург, банкоматы
Экономика, Ozon, Банки, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Банкоматы
10:29 30.07.2025
 
"Ozon Банк" планирует установить до 350 собственных банкоматов

"Ozon Банк" установил в РФ первые 12 собственных банкоматов из 350 запланированных

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Ozon Банк" планирует до конца 2025 года установить до 350 собственных банкоматов, первые 12 уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщил банк.
"В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов "Ozon Банка". До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России – актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и оффлайн-магазинах.
В релизе также уточняется, что клиенты, как и прежде, смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах партнеров.
"За несколько лет мы вырастили небольшой портфель финансовых сервисов в полноценный банк, которым пользуются миллионы людей. Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен оффлайн-контакт с банком, поэтому мы решили не только продолжить свое онлайн-развитие, но и "выйти в мир" с помощью банкоматов", - прокомментировал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян, чьи слова приводятся в релизе.
Он добавил, что до конца этого года "Ozon Банк" будет расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций, и после принимать решение о дальнейшем масштабировании.
Отмечается, что в банкоматах банка можно будет снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем "Мир", Visa и Mastercard (выпущенных банками РФ). "В будущем функционал банкоматов будет дополняться новыми разработками и продуктами банка", - говорится в релизе.
"Ozon Банк" - российский банк с универсальной лицензией, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: Ozon Карту, накопительные счета и вклады, daily banking, факторинговые и кредитные продукты, РКО, интернет-эквайринг, онлайн-бухгалтерию и другие. У банка уже более 31,7 миллиона активных клиентов, добавляется в сообщении.
Как рассказывал в мае председатель правления "Ozon Банка" Андрей Личманов, собственная сеть банкоматов появилась в стратегии развития "Ozon Банка" поле того, как в прошлом году банк открывал временные точки обслуживания, где общался с клиентами и выяснял, чего им не хватает: очень много ответов было, что не хватает банкоматов.
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
Ozon рассказал о самых необычных местах своих ПВЗ
28 июня, 12:01
 
ЭкономикаOzonБанкиМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГБанкоматы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала