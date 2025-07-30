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Эксперт оценил рентабельность банкоматов "Ozon Банка"
Эксперт оценил рентабельность банкоматов "Ozon Банка" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил рентабельность банкоматов "Ozon Банка"
Банкоматная сеть "Ozon Банка" при грамотном управлении может быть как минимум безубыточной, а за счет предоставления разным клиентам комплекса услуг может... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:45+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Банкоматная сеть "Ozon Банка" при грамотном управлении может быть как минимум безубыточной, а за счет предоставления разным клиентам комплекса услуг может показать рентабельность до 2%, заявил РИА Новости президент "Российского объединения инкассации" ("Росинкас") Сергей Верейкин. Ранее в среду в "Ozon Банке" рассказали, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов. До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России. Банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и офлайн-магазинах. "При грамотном управлении маршрутной сетью инкассация банкоматов "Ozon-банка" может быть как минимум безубыточной. А за счет предоставления клиентам, не только физическим лицам, но юридическим, в том числе малому бизнесу, комплекса услуг, банкоматная сеть может показать рентабельность до двух процентов", - сказал Верейкин. Он также отметил, что наличие банкомата "Ozon Банка" в пункте выдачи товаров маркетплейса делает этот пункт более престижным. "В глазах потребителя пункт становятся еще и дополнительной финансовой точкой притяжения, которая при этом находится в непосредственной близости от дома или работы клиента", - добавил Верейкин.
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Экономика, Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Ozon
Эксперт оценил рентабельность банкоматов "Ozon Банка"
"Росинкас": банкоматная сеть "Ozon Банка" может быть как минимум безубыточной
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Банкоматная сеть "Ozon Банка" при грамотном управлении может быть как минимум безубыточной, а за счет предоставления разным клиентам комплекса услуг может показать рентабельность до 2%, заявил РИА Новости президент "Российского объединения инкассации" ("Росинкас") Сергей Верейкин.
Ранее в среду в "Ozon Банке" рассказали, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов. До конца года сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России. Банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и офлайн-магазинах.
"При грамотном управлении маршрутной сетью инкассация банкоматов "Ozon-банка" может быть как минимум безубыточной. А за счет предоставления клиентам, не только физическим лицам, но юридическим, в том числе малому бизнесу, комплекса услуг, банкоматная сеть может показать рентабельность до двух процентов", - сказал Верейкин.
Он также отметил, что наличие банкомата "Ozon Банка" в пункте выдачи товаров маркетплейса делает этот пункт более престижным.
"В глазах потребителя пункт становятся еще и дополнительной финансовой точкой притяжения, которая при этом находится в непосредственной близости от дома или работы клиента", - добавил Верейкин.
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