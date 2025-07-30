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Лула да Силва оценил уровень отношений с Трампом, пишут СМИ

Лула да Силва оценил уровень отношений с Трампом, пишут СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ

Лула да Силва оценил уровень отношений с Трампом, пишут СМИ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп - единственный президент США после Билла Клинтона, с которым у него не | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T23:27+0300

2025-07-30T23:27+0300

2025-07-30T23:28+0300

политика

лула да силва

дональд трамп

отношения

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп - единственный президент США после Билла Клинтона, с которым у него не сложились хорошие отношения, пишет газета New York Times. "Лула сказал, что Трамп - единственный президент США после Билла Клинтона, с которым у него не сложились хорошие отношения", - говорится в публикации газеты, которой президент Бразилии дал интервью. Бразильский лидер отметил, что был готов к диалогу, а вот Трамп - нет. Он также назвал "позорным" то, что президент США опубликовал "угрозы" в социальной сети Truth Social. "Поведение президента Трампа противоречит всем стандартам переговоров и дипломатии. Когда у вас возникают торговые или политические разногласия, вы поднимаете трубку, назначаете встречу, разговариваете и пытаетесь решить проблему", - заявил Лула да Силва. Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Также он угрожал федеративной республике пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием.

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лула да силва, дональд трамп, отношения