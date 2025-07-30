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В России сократился объем предложения съемного жилья

В России сократился объем предложения съемного жилья - 30.07.2025, ПРАЙМ

В России сократился объем предложения съемного жилья

Предложение съемного жилья в России за второй квартал 2025 года снизилось на 6% - до 94 тысяч объявлений, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ", изучившей... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:45+0300

2025-07-30T10:45+0300

2025-07-30T10:45+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Предложение съемного жилья в России за второй квартал 2025 года снизилось на 6% - до 94 тысяч объявлений, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ", изучившей данные "Циана". "Во втором квартале 2025 года предложение аренды жилья в России снизилось впервые за последние четыре квартала. На 1 июля 2025 года число активных объявлений о сдаче квартир сократилось до 94 тысяч (-6% за второй квартал после роста на 83% за предыдущие три квартала)", - указывается в нем. Тем не менее в годовом выражении этот показатель вырос на 71%, отмечается в обзоре. В нем подчеркивается, что в апреле-июне самое сильное падение числа объявлений о сдаче квартир продемонстрировал Санкт-Петербург (-31% после -7% в первом квартале, до 4,8 тысячи). А вот наименьшее снижение было отмечено в миллионниках (без учета столиц), где суммарное количество объявлений сократилось всего на 2%, до 25,3 тысячи. При этом Москва также показала небольшое сокращение - на 4%, до 22,2 тысячи. В условиях превышения спроса над предложением во втором квартале 2025 года цены на аренду жилья возобновили рост. При этом стоимость аренды в среднем выросла умеренно. В Москве - до 93 тысяч рублей в месяц (+2%), в нестоличных городах – до 38 тысяч рублей (+3%). А в Петербурге на фоне сокращения предложения рост значительный – до 55 тысяч рублей (+16%).

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