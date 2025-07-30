https://1prime.ru/20250730/elektroenergiya-860114217.html
В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии
В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии - 30.07.2025, ПРАЙМ
В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии
Почти 52% экспорта электроэнергии из России в первом полугодии пришлось на Казахстан и Киргизию, 16% - на Монголию, сообщила компания "Интер РАО". | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:10+0300
2025-07-30T14:10+0300
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энергетика
россия
интер рао
электроэнергия
казахстан
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Почти 52% экспорта электроэнергии из России в первом полугодии пришлось на Казахстан и Киргизию, 16% - на Монголию, сообщила компания "Интер РАО". "Почти 52% экспортных поставок в первом полугодии 2025 года пришлось на долю Казахстана и Киргизии, еще около 16% - на долю Монголии. Как и в первом полугодии 2024 года, продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объем экспорта в Китай до плановых значений. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана", - говорится в материалах компании. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
https://1prime.ru/20250730/energetika-860093671.html
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россия, интер рао, электроэнергия, казахстан, киргизия, монголия, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, Интер РАО, электроэнергия, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, МОНГОЛИЯ, экспорт
В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии
"Интер РАО": почти 52% экспорта электроэнергии из РФ пришлось на Казахстан и Киргизию
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Почти 52% экспорта электроэнергии из России в первом полугодии пришлось на Казахстан и Киргизию, 16% - на Монголию, сообщила компания "Интер РАО".
"Почти 52% экспортных поставок в первом полугодии 2025 года пришлось на долю Казахстана и Киргизии, еще около 16% - на долю Монголии. Как и в первом полугодии 2024 года, продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объем экспорта в Китай до плановых значений. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана", - говорится в материалах компании.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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