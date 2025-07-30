https://1prime.ru/20250730/elektroenergiya-860114217.html

В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии

В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии - 30.07.2025, ПРАЙМ

В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии

Почти 52% экспорта электроэнергии из России в первом полугодии пришлось на Казахстан и Киргизию, 16% - на Монголию, сообщила компания "Интер РАО". | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:10+0300

2025-07-30T14:10+0300

2025-07-30T14:11+0300

энергетика

россия

интер рао

электроэнергия

казахстан

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экспорт

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Почти 52% экспорта электроэнергии из России в первом полугодии пришлось на Казахстан и Киргизию, 16% - на Монголию, сообщила компания "Интер РАО". "Почти 52% экспортных поставок в первом полугодии 2025 года пришлось на долю Казахстана и Киргизии, еще около 16% - на долю Монголии. Как и в первом полугодии 2024 года, продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объем экспорта в Китай до плановых значений. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана", - говорится в материалах компании. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.

https://1prime.ru/20250730/energetika-860093671.html

казахстан

киргизия

монголия

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россия, интер рао, электроэнергия, казахстан, киргизия, монголия, экспорт