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В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии - 30.07.2025, ПРАЙМ
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В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии
В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии - 30.07.2025, ПРАЙМ
В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии
Почти 52% экспорта электроэнергии из России в первом полугодии пришлось на Казахстан и Киргизию, 16% - на Монголию, сообщила компания "Интер РАО". | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:10+0300
2025-07-30T14:11+0300
энергетика
россия
интер рао
электроэнергия
казахстан
киргизия
монголия
экспорт
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Почти 52% экспорта электроэнергии из России в первом полугодии пришлось на Казахстан и Киргизию, 16% - на Монголию, сообщила компания "Интер РАО". "Почти 52% экспортных поставок в первом полугодии 2025 года пришлось на долю Казахстана и Киргизии, еще около 16% - на долю Монголии. Как и в первом полугодии 2024 года, продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объем экспорта в Китай до плановых значений. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана", - говорится в материалах компании. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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россия, интер рао, электроэнергия, казахстан, киргизия, монголия, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, Интер РАО, электроэнергия, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, МОНГОЛИЯ, экспорт
14:10 30.07.2025 (обновлено: 14:11 30.07.2025)
 
В "Интер РАО" назвали крупных импортеров российской электроэнергии

"Интер РАО": почти 52% экспорта электроэнергии из РФ пришлось на Казахстан и Киргизию

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Почти 52% экспорта электроэнергии из России в первом полугодии пришлось на Казахстан и Киргизию, 16% - на Монголию, сообщила компания "Интер РАО".
"Почти 52% экспортных поставок в первом полугодии 2025 года пришлось на долю Казахстана и Киргизии, еще около 16% - на долю Монголии. Как и в первом полугодии 2024 года, продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объем экспорта в Китай до плановых значений. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана", - говорится в материалах компании.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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ЭнергетикаРОССИЯИнтер РАОэлектроэнергияКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯМОНГОЛИЯэкспорт
 
 
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