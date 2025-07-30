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Приставы за полгода взыскали более 584 миллиардов рублей

Приставы за полгода взыскали более 584 миллиардов рублей - 30.07.2025, ПРАЙМ

Приставы за полгода взыскали более 584 миллиардов рублей

Судебные приставы за полгода взыскали более 584 миллиардов рублей, из которых в бюджет страны перечислено 177,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:16+0300

2025-07-30T10:16+0300

2025-07-30T10:16+0300

экономика

финансы

фссп

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы за полгода взыскали более 584 миллиардов рублей, из которых в бюджет страны перечислено 177,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ по итогам деятельности ведомства за первое полугодие 2025 года. "За шесть месяцев с начала года судебные приставы взыскали по исполнительным производствам свыше 584 миллиарда рублей задолженности. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено 177,2 миллиарда рублей", - сказали в ведомстве. Кроме того, в результате применения временного ограничения на выезд за пределы РФ взыскан 131 миллиард рублей, в том числе по алиментным обязательствам — почти 21 миллиард рублей.

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финансы, фссп