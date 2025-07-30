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Госдеп оценил последствия вторичных санкций против России
Госдеп оценил последствия вторичных санкций против России - 30.07.2025, ПРАЙМ
Госдеп оценил последствия вторичных санкций против России
Американские власти приняли в расчет негативные последствия от введения вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, утверждает... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T04:54+0300
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ВАШИНГОН, 30 июл - ПРАЙМ. Американские власти приняли в расчет негативные последствия от введения вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, утверждает официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Президент не тот, кто принимает решения на ходу. Это, безусловно, учитывалось с самого начала, и мы готовы сделать то, что необходимо", - заявила Брюс журналистам, отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии таких мер на Китай, Индию и их "бумеранговом" эффекте, например, на ЕС, что будет идти вразрез с целями США.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.
Во вторник американский лидер заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России.
Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".
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нефть, мировая экономика, сша, украина, китай, дональд трамп, джон болтон, ес, reuters
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, УКРАИНА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Джон Болтон, ЕС, Reuters
Госдеп оценил последствия вторичных санкций против России
Госдеп: США приняли в расчет негативные последствия вторичных санкций против России
ВАШИНГОН, 30 июл - ПРАЙМ. Американские власти приняли в расчет негативные последствия от введения вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, утверждает официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Президент не тот, кто принимает решения на ходу. Это, безусловно, учитывалось с самого начала, и мы готовы сделать то, что необходимо", - заявила Брюс журналистам, отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии таких мер на Китай, Индию и их "бумеранговом" эффекте, например, на ЕС, что будет идти вразрез с целями США.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.
Во вторник американский лидер заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России.
Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".