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Госдеп оценил последствия вторичных санкций против России

Госдеп оценил последствия вторичных санкций против России - 30.07.2025, ПРАЙМ

Госдеп оценил последствия вторичных санкций против России

Американские власти приняли в расчет негативные последствия от введения вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, утверждает... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T04:54+0300

2025-07-30T04:54+0300

2025-07-30T04:54+0300

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ВАШИНГОН, 30 июл - ПРАЙМ. Американские власти приняли в расчет негативные последствия от введения вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоносители, утверждает официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Президент не тот, кто принимает решения на ходу. Это, безусловно, учитывалось с самого начала, и мы готовы сделать то, что необходимо", - заявила Брюс журналистам, отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии таких мер на Китай, Индию и их "бумеранговом" эффекте, например, на ЕС, что будет идти вразрез с целями США. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник американский лидер заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". Трамп также заявил, что его "не волнует" реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении России. Как ранее сообщало издание Economist, международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. По данным Reuters, рынки также не верят в реализацию таких мер, поскольку ограничения на российские энергоносители могут спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы "смехотворными", подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт "ничего не значат".

сша

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нефть, мировая экономика, сша, украина, китай, дональд трамп, джон болтон, ес, reuters