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СМИ: "Русал" расширил иск против бизнесмена Потанина - 30.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: "Русал" расширил иск против бизнесмена Потанина
СМИ: "Русал" расширил иск против бизнесмена Потанина - 30.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: "Русал" расширил иск против бизнесмена Потанина
Компания "Русал" расширила исковые требования к бизнесмену Владимиру Потанину в Высоком суде Англии. Об этом говорится в материале газеты "Ведомости". | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:24+0300
2025-07-30T10:24+0300
экономика
русал
владимир потанин
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Компания "Русал" расширила исковые требования к бизнесмену Владимиру Потанину в Высоком суде Англии. Об этом говорится в материале газеты "Ведомости"."Алюминиевая компания "Русал" добавила новые обоснования своих обвинений, выдвинутых против миллиардера Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса", - сказано в тексте публикации.В газете заметили, что компания дополнила заявление примерами того, как Потанин и его "соратники" (associate) якобы выводили средства за пределы группы "Норникеля".Ранее в ноябре компания "Русал" уже дополняла исковое заявление о нарушении акционерного соглашения к президенту "Интерроса" Потанину. Отмечалось, что бизнесмен за счет средств "Норникеля" финансировал в своих интересах разработку блокчейн-платформы "Атомайз" и программы "Цифровой инвестор".
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русал, владимир потанин
Экономика, Русал, Владимир Потанин
10:24 30.07.2025
 
СМИ: "Русал" расширил иск против бизнесмена Потанина

"Ведомости": "Русал" расширил иск против Потанина в Высоком суде Англии

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк" Владимир Потанин
 Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Компания "Русал" расширила исковые требования к бизнесмену Владимиру Потанину в Высоком суде Англии. Об этом говорится в материале газеты "Ведомости".
"Алюминиевая компания "Русал" добавила новые обоснования своих обвинений, выдвинутых против миллиардера Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса", - сказано в тексте публикации.
В газете заметили, что компания дополнила заявление примерами того, как Потанин и его "соратники" (associate) якобы выводили средства за пределы группы "Норникеля".
Ранее в ноябре компания "Русал" уже дополняла исковое заявление о нарушении акционерного соглашения к президенту "Интерроса" Потанину. Отмечалось, что бизнесмен за счет средств "Норникеля" финансировал в своих интересах разработку блокчейн-платформы "Атомайз" и программы "Цифровой инвестор".
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