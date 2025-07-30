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Страны ЕС запросили кредиты на вооружение для закупки оружия для Украины

Страны ЕС запросили кредиты на вооружение для закупки оружия для Украины - 30.07.2025, ПРАЙМ

Страны ЕС запросили кредиты на вооружение для закупки оружия для Украины

Ряд стран Евросоюза, которые запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений, намерены за их счёт совместно закупать оружие для... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:51+0300

2025-07-30T08:51+0300

2025-07-30T08:51+0300

вооружения

ес

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза, которые запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений, намерены за их счёт совместно закупать оружие для Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Во вторник представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений. Он добавил, что всего ожидается, что порядка двадцати стран союза могут обратиться за таким кредитом. "Главные союзники Украины в Европе намерены запросить у Европейского Союза десятки миллиардов евро в виде кредитов для совместной закупки оружия для (Украины - ред.)..., а также для укрепления собственной обороноспособности. До крайнего срока подачи заявок на новый кредитный инструмент SAFE для закупки вооружений на сумму 150 миллиардов евро несколько стран ЕС сообщили, что они рассматривают возможность использования этих денег, чтобы помочь Украине", - говорится в сообщении. Как сообщили изданию источники, Франция, вероятно, тоже подаст заявку на кредиты, а Германия, Швеция и Нидерланды, как ожидается, откажутся. По данным источника, Бельгия попросит от семи до 11 миллиардов евро в рамках этой программы, а Австрия и Италия неохотно берут кредиты из-за опасений увеличения существующего долга. Кроме того, по словам неназванного украинского дипломата, страны ЕС также изучают возможность прямых закупок оружия у украинских компаний через инструмент SAFE. Ранее государства - члены Евросоюза также согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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ес, украина, поставки оружия украине, вооружение, кредит