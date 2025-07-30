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"Лукойл" отчитался о сокращении чистой прибыли
"Лукойл" отчитался о сокращении чистой прибыли - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" отчитался о сокращении чистой прибыли
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в первом полугодии 2025 года снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 327,736... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T19:24+0300
2025-07-30T19:24+0300
2025-07-30T19:24+0300
экономика
лукойл
чистая прибыль
снижение
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в первом полугодии 2025 года снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 327,736 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка снизилась на 5,5% - до 1,398 триллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 5,1%, до 416,420 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.
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лукойл, чистая прибыль, снижение
Экономика, Лукойл, чистая прибыль, снижение
"Лукойл" отчитался о сокращении чистой прибыли
"Лукойл": чистая прибыль компании в I полугодии снизилась на 5,2 процента
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в первом полугодии 2025 года снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 327,736 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка снизилась на 5,5% - до 1,398 триллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 5,1%, до 416,420 миллиарда рублей.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.
Структура "Лукойла" приобрела подрядчика нефтяной компании