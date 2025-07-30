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"Лукойл" отчитался о сокращении чистой прибыли

"Лукойл" отчитался о сокращении чистой прибыли - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Лукойл" отчитался о сокращении чистой прибыли

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в первом полугодии 2025 года снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 327,736... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T19:24+0300

2025-07-30T19:24+0300

2025-07-30T19:24+0300

экономика

лукойл

чистая прибыль

снижение

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в первом полугодии 2025 года снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 327,736 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка снизилась на 5,5% - до 1,398 триллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 5,1%, до 416,420 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.

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лукойл, чистая прибыль, снижение