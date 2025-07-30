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Матвиенко высказалась о сроках окончания спецоперации - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Матвиенко высказалась о сроках окончания спецоперации
Матвиенко высказалась о сроках окончания спецоперации - 30.07.2025, ПРАЙМ
Матвиенко высказалась о сроках окончания спецоперации
Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:57+0300
2025-07-30T12:57+0300
спецоперация на украине
валентина матвиенко
россия
украина
сво
переговоры
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ЖЕНЕВА, 30 июл – ПРАЙМ. Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы и дальше будем предпринимать все усилия, добиваться (проведения – ред.) мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, и готовность, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала политик.
https://1prime.ru/20250724/matvienko-859877297.html
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валентина матвиенко, россия, украина, сво, переговоры
Спецоперация на Украине, Валентина Матвиенко, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, переговоры
12:57 30.07.2025
 
Матвиенко высказалась о сроках окончания спецоперации

Матвиенко: СВО будет продолжаться, пока Украина не поймет необходимость переговоров

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 30 июл – ПРАЙМ. Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы и дальше будем предпринимать все усилия, добиваться (проведения – ред.) мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, и готовность, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала политик.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Матвиенко призвала не сводить отношения России и США к украинскому кейсу
24 июля, 12:37
 
Спецоперация на УкраинеВалентина МатвиенкоРОССИЯУКРАИНАСВОпереговоры
 
 
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