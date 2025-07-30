https://1prime.ru/20250730/matvienko-860110985.html

Матвиенко высказалась о сроках окончания спецоперации

Матвиенко высказалась о сроках окончания спецоперации - 30.07.2025, ПРАЙМ

Матвиенко высказалась о сроках окончания спецоперации

Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:57+0300

2025-07-30T12:57+0300

2025-07-30T12:57+0300

спецоперация на украине

валентина матвиенко

россия

украина

сво

переговоры

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ЖЕНЕВА, 30 июл – ПРАЙМ. Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы и дальше будем предпринимать все усилия, добиваться (проведения – ред.) мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, и готовность, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала политик.

https://1prime.ru/20250724/matvienko-859877297.html

украина

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валентина матвиенко, россия, украина, сво, переговоры