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Нефть слабо дорожает в среду утром
Нефть слабо дорожает в среду утром - 30.07.2025, ПРАЙМ
Нефть слабо дорожает в среду утром
Мировые цены на нефть в среду утром слабо растут после обнародования Американским институтом нефти (API) данных о запасах сырья в США, следует из данных торгов. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T07:58+0300
2025-07-30T07:58+0300
2025-07-30T07:58+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром слабо растут после обнародования Американским институтом нефти (API) данных о запасах сырья в США, следует из данных торгов. По состоянию на 7.46 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растёт на 0,15%, до 71,79 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,7%, до 69,26 доллара. Согласно данным API, опубликованных в ночь на среду, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 25 июля выросли на 1,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя - на 2,5 миллиона баррелей. Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к снижению общего предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен. Инвесторы также ожидают позднее в среду выхода официальных еженедельных данных управления энергетической информации (EIA) минэнерго США об объеме запасов нефти.
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нефть, рынок
Нефть слабо дорожает в среду утром
Мировые цены на нефть слабо растут после выхода данных о запасах сырья в США
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром слабо растут после обнародования Американским институтом нефти (API) данных о запасах сырья в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.46 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растёт на 0,15%, до 71,79 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,7%, до 69,26 доллара.
Согласно данным API, опубликованных в ночь на среду, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 25 июля выросли на 1,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя - на 2,5 миллиона баррелей.
Сокращение запасов свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, а также может привести к снижению общего предложения и росту спроса на рынке сырья, определяя таким образом траекторию цен.
Инвесторы также ожидают позднее в среду выхода официальных еженедельных данных управления энергетической информации (EIA) минэнерго США об объеме запасов нефти.
Цена сентябрьского фьючерса нефти Brent превысила $73 впервые с 23 июня