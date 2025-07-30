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Нефть дешевеет в среду днем

Нефть дешевеет в среду днем - 30.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в среду днем

Мировые цены на нефть опускаются перед публикацией официальной статистики запасов этого вида сырья в США за неделю - ранее ожидалось их снижение, но накануне... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T14:38+0300

2025-07-30T14:38+0300

2025-07-30T14:38+0300

энергетика

нефть

рынок

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются перед публикацией официальной статистики запасов этого вида сырья в США за неделю - ранее ожидалось их снижение, но накануне вышли данные Американского института нефти (API), показавшие рост, следует из данных торгов. По состоянию на 14.29 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,68%, до 71,19 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - также на 0,68%, до 68,74 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует статистику. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 25 июля снизились на 2 миллиона баррелей после уменьшения на 3,2 миллиона неделей ранее. При этом ранее API опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 1,5 миллиона баррелей. Также API оценивает снижение запасов бензина в 1,7 миллиона баррелей, рост запасов дистиллятов - в 4,2 миллиона.

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нефть, рынок