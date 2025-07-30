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Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля - 30.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:39+0300
2025-07-30T17:39+0300
энергетика
сша
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,337 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, на 2026 год - сохранило на уровне 13,37 миллиона баррелей в день.
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сша, нефть, добыча нефти
Энергетика, США, Нефть, добыча нефти
17:39 30.07.2025
 
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля

Минэнерго США: добыча нефти за неделю по 25 июля выросла на 41 тыс баррелей в день

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,337 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, на 2026 год - сохранило на уровне 13,37 миллиона баррелей в день.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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ЭнергетикаСШАНефтьдобыча нефти
 
 
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