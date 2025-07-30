https://1prime.ru/20250730/neft-860129295.html
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля - 30.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:39+0300
2025-07-30T17:39+0300
2025-07-30T17:39+0300
энергетика
сша
нефть
добыча нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,337 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, на 2026 год - сохранило на уровне 13,37 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20250730/neft-860116977.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_195:0:1732:1153_1920x0_80_0_0_f55c16df5faeb84a45aec387d435461f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нефть, добыча нефти
Энергетика, США, Нефть, добыча нефти
Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля
Минэнерго США: добыча нефти за неделю по 25 июля выросла на 41 тыс баррелей в день
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,337 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, на 2026 год - сохранило на уровне 13,37 миллиона баррелей в день.
Нефть дешевеет в среду днем