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Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля

Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля - 30.07.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США сообщило о росте нефтедобычи за неделю по 25 июля

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T17:39+0300

2025-07-30T17:39+0300

2025-07-30T17:39+0300

энергетика

сша

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июля, выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,337 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, на 2026 год - сохранило на уровне 13,37 миллиона баррелей в день.

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сша, нефть, добыча нефти