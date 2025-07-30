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В Чехию поступила загрязненная нефть из Азербайджана, передают СМИ

В Чехию поступила загрязненная нефть из Азербайджана, передают СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Чехию поступила загрязненная нефть из Азербайджана, передают СМИ

Чехия получила из Азербайджана 60 тысяч кубометров загрязненной нефти, в которой содержание органического хлора превышает допустимые нормы, передает в среду... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:34+0300

2025-07-30T21:34+0300

2025-07-30T21:34+0300

экономика

чехия

нефть

загрязнение

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ПРАГА, 30 июл – ПРАЙМ. Чехия получила из Азербайджана 60 тысяч кубометров загрязненной нефти, в которой содержание органического хлора превышает допустимые нормы, передает в среду агентство CNA со ссылкой на компанию-оператора нефтепроводов Mero, госуправление матрезервов и владельца обоих чешских НПЗ - компанию Orlen Unipetrol. "В последние дни по Трансальпийскому трубопроводу TAL в Чехию из Азербайджана поступала загрязнённая нефть. Содержание органического хлора в ней превышало допустимые нормы. Тем не менее работа обоих чешских НПЗ, состояние трубопровода и снабжение внутреннего рынка не находятся под угрозой. Загрязнённая нефть, объём которой составляет около 60 тысяч кубометров, теперь будет храниться на НПЗ, а затем постепенно смешиваться с незагрязнённой нефтью. Объёма в 60 тысяч кубометров обычно хватает на несколько дней работы НПЗ", - говорится в сообщении. По словам представителя Orlen Unipetrol Павла Кайдла, загрязненная нефть будет храниться на Центральном нефтехранилище в поселке Нелагозевес неподалеку от Праги и в резервуарах НПЗ в городе Кралупы-над-Влтавоу. "Проводится дополнительное расследование инцидента", - сказал Кайдл. В настоящее время нефть в Чехию поставляется только по западному маршруту - по итальянскому нефтепроводу TAL и подключённому к нему нефтепроводу IKL. До начала марта 2025 года нефть поступала в Чехию также из России по южной ветке трубопровода "Дружба".

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чехия, нефть, загрязнение