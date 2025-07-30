Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чехию поступила загрязненная нефть из Азербайджана, передают СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/neft-860135510.html
В Чехию поступила загрязненная нефть из Азербайджана, передают СМИ
В Чехию поступила загрязненная нефть из Азербайджана, передают СМИ - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Чехию поступила загрязненная нефть из Азербайджана, передают СМИ
Чехия получила из Азербайджана 60 тысяч кубометров загрязненной нефти, в которой содержание органического хлора превышает допустимые нормы, передает в среду... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:34+0300
2025-07-30T21:34+0300
экономика
чехия
нефть
загрязнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_30123bb42b33d7f3b1bc3fc7beca238e.jpg
ПРАГА, 30 июл – ПРАЙМ. Чехия получила из Азербайджана 60 тысяч кубометров загрязненной нефти, в которой содержание органического хлора превышает допустимые нормы, передает в среду агентство CNA со ссылкой на компанию-оператора нефтепроводов Mero, госуправление матрезервов и владельца обоих чешских НПЗ - компанию Orlen Unipetrol. "В последние дни по Трансальпийскому трубопроводу TAL в Чехию из Азербайджана поступала загрязнённая нефть. Содержание органического хлора в ней превышало допустимые нормы. Тем не менее работа обоих чешских НПЗ, состояние трубопровода и снабжение внутреннего рынка не находятся под угрозой. Загрязнённая нефть, объём которой составляет около 60 тысяч кубометров, теперь будет храниться на НПЗ, а затем постепенно смешиваться с незагрязнённой нефтью. Объёма в 60 тысяч кубометров обычно хватает на несколько дней работы НПЗ", - говорится в сообщении. По словам представителя Orlen Unipetrol Павла Кайдла, загрязненная нефть будет храниться на Центральном нефтехранилище в поселке Нелагозевес неподалеку от Праги и в резервуарах НПЗ в городе Кралупы-над-Влтавоу. "Проводится дополнительное расследование инцидента", - сказал Кайдл. В настоящее время нефть в Чехию поставляется только по западному маршруту - по итальянскому нефтепроводу TAL и подключённому к нему нефтепроводу IKL. До начала марта 2025 года нефть поступала в Чехию также из России по южной ветке трубопровода "Дружба".
https://1prime.ru/20250718/neft-859672059.html
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4fc765a225a9d304f82bc29d310302cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чехия, нефть, загрязнение
Экономика, ЧЕХИЯ, Нефть, загрязнение
21:34 30.07.2025
 
В Чехию поступила загрязненная нефть из Азербайджана, передают СМИ

CNA: в Чехию поступили 60 тыс кубометров загрязненной нефти из Азербайджана

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 30 июл – ПРАЙМ. Чехия получила из Азербайджана 60 тысяч кубометров загрязненной нефти, в которой содержание органического хлора превышает допустимые нормы, передает в среду агентство CNA со ссылкой на компанию-оператора нефтепроводов Mero, госуправление матрезервов и владельца обоих чешских НПЗ - компанию Orlen Unipetrol.
"В последние дни по Трансальпийскому трубопроводу TAL в Чехию из Азербайджана поступала загрязнённая нефть. Содержание органического хлора в ней превышало допустимые нормы. Тем не менее работа обоих чешских НПЗ, состояние трубопровода и снабжение внутреннего рынка не находятся под угрозой. Загрязнённая нефть, объём которой составляет около 60 тысяч кубометров, теперь будет храниться на НПЗ, а затем постепенно смешиваться с незагрязнённой нефтью. Объёма в 60 тысяч кубометров обычно хватает на несколько дней работы НПЗ", - говорится в сообщении.
По словам представителя Orlen Unipetrol Павла Кайдла, загрязненная нефть будет храниться на Центральном нефтехранилище в поселке Нелагозевес неподалеку от Праги и в резервуарах НПЗ в городе Кралупы-над-Влтавоу.
"Проводится дополнительное расследование инцидента", - сказал Кайдл.
В настоящее время нефть в Чехию поставляется только по западному маршруту - по итальянскому нефтепроводу TAL и подключённому к нему нефтепроводу IKL. До начала марта 2025 года нефть поступала в Чехию также из России по южной ветке трубопровода "Дружба".
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из России для Чехии
18 июля, 14:40
 
ЭкономикаЧЕХИЯНефтьзагрязнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала