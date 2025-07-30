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Регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon

Регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon - 30.07.2025, ПРАЙМ

Регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon

Регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию, акционеры компании рассмотрят вопросы, необходимые для завершения процесса, на... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T19:35+0300

2025-07-30T19:35+0300

2025-07-30T19:35+0300

экономика

ozon

редомициляция

регистраторы

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Регистратор компаний Кипра согласовал проведение редомициляции Ozon в Россию, акционеры компании рассмотрят вопросы, необходимые для завершения процесса, на внеочередном собрании 1 сентября, говорится в сообщении Ozon. "Ozon получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию и объявляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 1 сентября 2025 года. Компания вынесет на утверждение Общего собрания акционеров юридические вопросы, необходимые для завершения процесса редомициляции", - сказано в сообщении. Уточняется, что среди вопросов, которые будут вынесены на собрании акционеров - утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определение размера уставного капитала компании в российских рублях, утверждение устава компании, который будет действовать после завершения редомициляции, а также предоставление совету директоров полномочий на осуществление определенных действий, связанных с редомициляцией. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.

https://1prime.ru/20250730/bankomaty-860127108.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ozon, редомициляция, регистраторы