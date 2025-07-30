https://1prime.ru/20250730/polsha-860099175.html
Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами
Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами - 30.07.2025, ПРАЙМ
Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами
Польша хочет добиться от Европейского союза отмены безвизового режима с несколькими странами, заявил замминистра внутренних дел и администрации республики... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:44+0300
2025-07-30T10:44+0300
2025-07-30T10:44+0300
политика
польша
колумбия
чехия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738009_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a43135f712f8321c4838b999076a0ed2.jpg
ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Польша хочет добиться от Европейского союза отмены безвизового режима с несколькими странами, заявил замминистра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек. Граждане 63 стран могут въезжать в Шенгенскую зону без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в туристических, деловых и других целях, не связанных с трудовой деятельностью. "Мы будем в рамках Шенгенского соглашения добиваться прекращения безвизового режима для нескольких государств", - сказал Мрочек в эфире радиостанции RMF FM. Он не назвал конкретные страны, с которыми Польша будет добиваться отмены безвизового режима, но отметил, что республика уже прекратила безвизовое движение для граждан Колумбии. "Польша на основании миграционного опыта уже ввела визы для граждан Колумбии в прошлом году", - подчеркнул Мрочек. В этом контексте замминистра напомнил о том, что недавно польские власти предъявили обвинения задержанному в Чехии гражданину Колумбии, который подозревается в поджоге нескольких торговых складов на территории Польши. По его данным, этот гражданин въехал на территорию Евросоюза через Испанию.
https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860082655.html
польша
колумбия
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_11a18eccf445f9be168bc516fb0210ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, колумбия, чехия, ес
Политика, ПОЛЬША, КОЛУМБИЯ, ЧЕХИЯ, ЕС
Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами
МВД Польши: Польша хочет добиться отмены безвизового режима с рядом стран
ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Польша хочет добиться от Европейского союза отмены безвизового режима с несколькими странами, заявил замминистра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек.
Граждане 63 стран могут въезжать в Шенгенскую зону без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в туристических, деловых и других целях, не связанных с трудовой деятельностью.
"Мы будем в рамках Шенгенского соглашения добиваться прекращения безвизового режима для нескольких государств", - сказал Мрочек в эфире радиостанции RMF FM.
Он не назвал конкретные страны, с которыми Польша будет добиваться отмены безвизового режима, но отметил, что республика уже прекратила безвизовое движение для граждан Колумбии.
"Польша на основании миграционного опыта уже ввела визы для граждан Колумбии в прошлом году", - подчеркнул Мрочек.
В этом контексте замминистра напомнил о том, что недавно польские власти предъявили обвинения задержанному в Чехии гражданину Колумбии, который подозревается в поджоге нескольких торговых складов на территории Польши. По его данным, этот гражданин въехал на территорию Евросоюза через Испанию.
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией