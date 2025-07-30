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Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами

Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами - 30.07.2025, ПРАЙМ

Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами

Польша хочет добиться от Европейского союза отмены безвизового режима с несколькими странами, заявил замминистра внутренних дел и администрации республики... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T10:44+0300

2025-07-30T10:44+0300

2025-07-30T10:44+0300

политика

польша

колумбия

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ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Польша хочет добиться от Европейского союза отмены безвизового режима с несколькими странами, заявил замминистра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек. Граждане 63 стран могут въезжать в Шенгенскую зону без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в туристических, деловых и других целях, не связанных с трудовой деятельностью. "Мы будем в рамках Шенгенского соглашения добиваться прекращения безвизового режима для нескольких государств", - сказал Мрочек в эфире радиостанции RMF FM. Он не назвал конкретные страны, с которыми Польша будет добиваться отмены безвизового режима, но отметил, что республика уже прекратила безвизовое движение для граждан Колумбии. "Польша на основании миграционного опыта уже ввела визы для граждан Колумбии в прошлом году", - подчеркнул Мрочек. В этом контексте замминистра напомнил о том, что недавно польские власти предъявили обвинения задержанному в Чехии гражданину Колумбии, который подозревается в поджоге нескольких торговых складов на территории Польши. По его данным, этот гражданин въехал на территорию Евросоюза через Испанию.

https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860082655.html

польша

колумбия

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