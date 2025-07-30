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Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами
Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами - 30.07.2025, ПРАЙМ
Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами
Польша хочет добиться от Европейского союза отмены безвизового режима с несколькими странами, заявил замминистра внутренних дел и администрации республики... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:44+0300
2025-07-30T10:44+0300
политика
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ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Польша хочет добиться от Европейского союза отмены безвизового режима с несколькими странами, заявил замминистра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек. Граждане 63 стран могут въезжать в Шенгенскую зону без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в туристических, деловых и других целях, не связанных с трудовой деятельностью. "Мы будем в рамках Шенгенского соглашения добиваться прекращения безвизового режима для нескольких государств", - сказал Мрочек в эфире радиостанции RMF FM. Он не назвал конкретные страны, с которыми Польша будет добиваться отмены безвизового режима, но отметил, что республика уже прекратила безвизовое движение для граждан Колумбии. "Польша на основании миграционного опыта уже ввела визы для граждан Колумбии в прошлом году", - подчеркнул Мрочек. В этом контексте замминистра напомнил о том, что недавно польские власти предъявили обвинения задержанному в Чехии гражданину Колумбии, который подозревается в поджоге нескольких торговых складов на территории Польши. По его данным, этот гражданин въехал на территорию Евросоюза через Испанию.
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польша, колумбия, чехия, ес
Политика, ПОЛЬША, КОЛУМБИЯ, ЧЕХИЯ, ЕС
10:44 30.07.2025
 
Польша хочет добиться отмены безвизового режима с несколькими странами

МВД Польши: Польша хочет добиться отмены безвизового режима с рядом стран

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Польша хочет добиться от Европейского союза отмены безвизового режима с несколькими странами, заявил замминистра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек.
Граждане 63 стран могут въезжать в Шенгенскую зону без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в туристических, деловых и других целях, не связанных с трудовой деятельностью.
"Мы будем в рамках Шенгенского соглашения добиваться прекращения безвизового режима для нескольких государств", - сказал Мрочек в эфире радиостанции RMF FM.
Он не назвал конкретные страны, с которыми Польша будет добиваться отмены безвизового режима, но отметил, что республика уже прекратила безвизовое движение для граждан Колумбии.
"Польша на основании миграционного опыта уже ввела визы для граждан Колумбии в прошлом году", - подчеркнул Мрочек.
В этом контексте замминистра напомнил о том, что недавно польские власти предъявили обвинения задержанному в Чехии гражданину Колумбии, который подозревается в поджоге нескольких торговых складов на территории Польши. По его данным, этот гражданин въехал на территорию Евросоюза через Испанию.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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