https://1prime.ru/20250730/rosatom-860126685.html
"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России
"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России
Реализация планов по строительству в России 38 новых атомных энергоблоков к 2042 году потребует перехода к конвейерному строительству с принятием необходимых... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:33+0300
2025-07-30T16:33+0300
2025-07-30T16:33+0300
энергетика
россия
росатом
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Реализация планов по строительству в России 38 новых атомных энергоблоков к 2042 году потребует перехода к конвейерному строительству с принятием необходимых решений как на уровне атомной отрасли, так и на уровне государства, заявил первый заместитель гендиректора "Росатома" по атомной энергетике Александр Петров. Согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики в России, к 2042 году в стране предстоит построить 38 новых атомных блоков разной мощности, что позволит довести долю атомной генерации в общем энергобалансе РФ до 25% с нынешних почти 20%. "Понятно, что обеспечивать сооружение 38 энергоблоков в достаточно короткие сроки параллельно с сооружением Россией атомных энергоблоков за рубежом нельзя в ручном управлении, мы должны перейти к так называемому конвейерному строительству", - сказал Петров на заседании комиссии Госсовета по энергетике. По его словам, для этого предстоит реализовать целый комплекс решений не только на отраслевом, но и на государственном уровне
https://1prime.ru/20250728/rosatom-860039770.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росатом, аэс
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, АЭС
"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России
Петров: "Росатом" планирует перейти к конвейерному строительству блоков АЭС
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Реализация планов по строительству в России 38 новых атомных энергоблоков к 2042 году потребует перехода к конвейерному строительству с принятием необходимых решений как на уровне атомной отрасли, так и на уровне государства, заявил первый заместитель гендиректора "Росатома" по атомной энергетике Александр Петров.
Согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики в России, к 2042 году в стране предстоит построить 38 новых атомных блоков разной мощности, что позволит довести долю атомной генерации в общем энергобалансе РФ до 25% с нынешних почти 20%.
"Понятно, что обеспечивать сооружение 38 энергоблоков в достаточно короткие сроки параллельно с сооружением Россией атомных энергоблоков за рубежом нельзя в ручном управлении, мы должны перейти к так называемому конвейерному строительству", - сказал Петров на заседании комиссии Госсовета по энергетике.
По его словам, для этого предстоит реализовать целый комплекс решений не только на отраслевом, но и на государственном уровне
Росатом и Минэнерго Нигера подписали меморандум о сотрудничестве