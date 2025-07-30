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"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России
"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России
Реализация планов по строительству в России 38 новых атомных энергоблоков к 2042 году потребует перехода к конвейерному строительству с принятием необходимых... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:33+0300
2025-07-30T16:33+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Реализация планов по строительству в России 38 новых атомных энергоблоков к 2042 году потребует перехода к конвейерному строительству с принятием необходимых решений как на уровне атомной отрасли, так и на уровне государства, заявил первый заместитель гендиректора "Росатома" по атомной энергетике Александр Петров. Согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики в России, к 2042 году в стране предстоит построить 38 новых атомных блоков разной мощности, что позволит довести долю атомной генерации в общем энергобалансе РФ до 25% с нынешних почти 20%. "Понятно, что обеспечивать сооружение 38 энергоблоков в достаточно короткие сроки параллельно с сооружением Россией атомных энергоблоков за рубежом нельзя в ручном управлении, мы должны перейти к так называемому конвейерному строительству", - сказал Петров на заседании комиссии Госсовета по энергетике. По его словам, для этого предстоит реализовать целый комплекс решений не только на отраслевом, но и на государственном уровне
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россия, росатом, аэс
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, АЭС
16:33 30.07.2025
 
"Росатом" перейдет к конвейерному строительству блоков АЭС в России

Петров: "Росатом" планирует перейти к конвейерному строительству блоков АЭС

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Реализация планов по строительству в России 38 новых атомных энергоблоков к 2042 году потребует перехода к конвейерному строительству с принятием необходимых решений как на уровне атомной отрасли, так и на уровне государства, заявил первый заместитель гендиректора "Росатома" по атомной энергетике Александр Петров.
Согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики в России, к 2042 году в стране предстоит построить 38 новых атомных блоков разной мощности, что позволит довести долю атомной генерации в общем энергобалансе РФ до 25% с нынешних почти 20%.
"Понятно, что обеспечивать сооружение 38 энергоблоков в достаточно короткие сроки параллельно с сооружением Россией атомных энергоблоков за рубежом нельзя в ручном управлении, мы должны перейти к так называемому конвейерному строительству", - сказал Петров на заседании комиссии Госсовета по энергетике.
По его словам, для этого предстоит реализовать целый комплекс решений не только на отраслевом, но и на государственном уровне
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ЭнергетикаРОССИЯРосатомАЭС
 
 
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