https://1prime.ru/20250730/rosatom-860128493.html
"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности
"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности
"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности, но выбор будет за танзанийскими властями, сообщил генеральный директор российской атомной... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:32+0300
2025-07-30T17:32+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности, но выбор будет за танзанийскими властями, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании. В рамках проекта планируется отработать технологии для дальнейшей переработки урана в промышленных масштабах. "Танзания сейчас "прицеливается" к атомной энергетике. Какое это будет решение - будет зависеть от местных властей. Но мы предоставили, как всегда, весь спектр наших возможностей, от станций следующего поколения большой мощности до небольших модульных реакторов в любом исполнении", - сказал Лихачев.
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Энергетика, РОССИЯ, ТАНЗАНИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС
"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности
Лихачев: "Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности, выбор за властями
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности, но выбор будет за танзанийскими властями, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании. В рамках проекта планируется отработать технологии для дальнейшей переработки урана в промышленных масштабах.
"Танзания сейчас "прицеливается" к атомной энергетике. Какое это будет решение - будет зависеть от местных властей. Но мы предоставили, как всегда, весь спектр наших возможностей, от станций следующего поколения большой мощности до небольших модульных реакторов в любом исполнении", - сказал Лихачев.
"Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании