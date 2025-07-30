https://1prime.ru/20250730/rosatom-860128493.html

"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности

"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности

"Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности, но выбор будет за танзанийскими властями, сообщил генеральный директор российской атомной... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T17:32+0300

2025-07-30T17:32+0300

2025-07-30T17:32+0300

энергетика

россия

танзания

алексей лихачев

росатом

аэс

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "Росатом" предложил Танзании проекты АЭС разной мощности, но выбор будет за танзанийскими властями, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании. В рамках проекта планируется отработать технологии для дальнейшей переработки урана в промышленных масштабах. "Танзания сейчас "прицеливается" к атомной энергетике. Какое это будет решение - будет зависеть от местных властей. Но мы предоставили, как всегда, весь спектр наших возможностей, от станций следующего поколения большой мощности до небольших модульных реакторов в любом исполнении", - сказал Лихачев.

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танзания

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россия, танзания, алексей лихачев, росатом, аэс