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Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России
Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России - 30.07.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат ответил фразой из романа "Двенадцать стульев" на заявление президента республики Майи Санду о якобы готовящемся... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:25+0300
2025-07-30T12:25+0300
политика
общество
россия
молдавия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
совбез
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КИШИНЕВ, 30 июл - ПРАЙМ. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат ответил фразой из романа "Двенадцать стульев" на заявление президента республики Майи Санду о якобы готовящемся вмешательстве России - по его словам, там самым Санду уже в который раз навязывает согражданам "от мертвого осла уши". Ранее в среду президент Молдавии бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. "У всего есть предел, в том числе у лжи. Майе Санду следовало бы хоть попробовать обмануть нас красиво, элегантно, свежо! Когда главный проводник иностранного вмешательства рассказывает об иностранном вмешательстве, это не просто смешно, а оскорбительно. Вместо этого нам по десятому кругу впаривают вчерашнюю шутку, прошлогодний снег, суточные щи, от мертвого осла уши", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он выразил недоумение в связи с тем, что молдавский Совбез превращается в орган наказания всех, кто выступает против властей. "Формула пещерной демократии нового Совбеза проста: или ты посадишь оппозиционного политика, или на его место в камере сядешь ты! Вместо того чтобы использовать ресурсы спецслужб для защиты молдаван, Майя Санду использует спецслужбы для защиты от молдаван: Служба информации и безопасности проверяет партийные списки, СИБ проверяет артистов", - добавил Филат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
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общество , россия, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, совбез
Политика, Общество , РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Совбез
12:25 30.07.2025
 
Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России

Экс-премьер Молдавии Филат: Санду навязывает согражданам "от мертвого осла уши"

© РИА Новости . Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Родион Прока
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КИШИНЕВ, 30 июл - ПРАЙМ. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат ответил фразой из романа "Двенадцать стульев" на заявление президента республики Майи Санду о якобы готовящемся вмешательстве России - по его словам, там самым Санду уже в который раз навязывает согражданам "от мертвого осла уши".
Ранее в среду президент Молдавии бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы.
"У всего есть предел, в том числе у лжи. Майе Санду следовало бы хоть попробовать обмануть нас красиво, элегантно, свежо! Когда главный проводник иностранного вмешательства рассказывает об иностранном вмешательстве, это не просто смешно, а оскорбительно. Вместо этого нам по десятому кругу впаривают вчерашнюю шутку, прошлогодний снег, суточные щи, от мертвого осла уши", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он выразил недоумение в связи с тем, что молдавский Совбез превращается в орган наказания всех, кто выступает против властей. "Формула пещерной демократии нового Совбеза проста: или ты посадишь оппозиционного политика, или на его место в камере сядешь ты! Вместо того чтобы использовать ресурсы спецслужб для защиты молдаван, Майя Санду использует спецслужбы для защиты от молдаван: Служба информации и безопасности проверяет партийные списки, СИБ проверяет артистов", - добавил Филат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии
10:53
 
ПолитикаОбществоРОССИЯМОЛДАВИЯКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулСовбез
 
 
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