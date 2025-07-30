https://1prime.ru/20250730/sandu-860107837.html

Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России

Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России - 30.07.2025, ПРАЙМ

Экс-премьер Молдавии ответил фразой из "12 стульев" на слова Санду о России

Экс-премьер Молдавии Владимир Филат ответил фразой из романа "Двенадцать стульев" на заявление президента республики Майи Санду о якобы готовящемся... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T12:25+0300

2025-07-30T12:25+0300

2025-07-30T12:25+0300

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КИШИНЕВ, 30 июл - ПРАЙМ. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат ответил фразой из романа "Двенадцать стульев" на заявление президента республики Майи Санду о якобы готовящемся вмешательстве России - по его словам, там самым Санду уже в который раз навязывает согражданам "от мертвого осла уши". Ранее в среду президент Молдавии бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. "У всего есть предел, в том числе у лжи. Майе Санду следовало бы хоть попробовать обмануть нас красиво, элегантно, свежо! Когда главный проводник иностранного вмешательства рассказывает об иностранном вмешательстве, это не просто смешно, а оскорбительно. Вместо этого нам по десятому кругу впаривают вчерашнюю шутку, прошлогодний снег, суточные щи, от мертвого осла уши", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он выразил недоумение в связи с тем, что молдавский Совбез превращается в орган наказания всех, кто выступает против властей. "Формула пещерной демократии нового Совбеза проста: или ты посадишь оппозиционного политика, или на его место в камере сядешь ты! Вместо того чтобы использовать ресурсы спецслужб для защиты молдаван, Майя Санду использует спецслужбы для защиты от молдаван: Служба информации и безопасности проверяет партийные списки, СИБ проверяет артистов", - добавил Филат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

https://1prime.ru/20250730/sandu-860099918.html

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общество , россия, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, совбез