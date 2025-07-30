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Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим от землетрясения

Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим от землетрясения - 30.07.2025, ПРАЙМ

Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим от землетрясения

Сбербанк в рамках программы по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях окажет необходимую помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:44+0300

2025-07-30T11:44+0300

2025-07-30T11:44+0300

банки

финансы

камчатка

курильские острова

сбербанк

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Сбербанк в рамках программы по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях окажет необходимую помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на Камчатке и Курильских островах, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях банком будет оказана необходимая помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на Камчатке и Курильских островах", - сказано в сообщении. Отмечается, что клиентам, которым необходима помощь, банк проведет реструктуризацию кредитов - работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. "Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредитов, суммы задолженности и необходимого объема и сроков поддержки", - уточнили в банке. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Ранее в среду начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова сообщила РИА Новости, что два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли в среду у побережья Курил.

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банки, финансы, камчатка, курильские острова, сбербанк