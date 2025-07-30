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"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения - 30.07.2025, ПРАЙМ
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения
У ритейлера "ВкусВилл" произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:04+0300
2025-07-30T13:04+0300
2025-07-30T13:04+0300
технологии
сбой
вкусвилл
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. У ритейлера "ВкусВилл" произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В среду на официальном сайте сети магазинов появилось сообщение: "Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим". "У нас, действительно, произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку", - говорится в сообщении. В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта. Офлайн-магазины работают в штатном режиме.
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технологии, сбой, вкусвилл
Технологии, сбой, Вкусвилл
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения
"ВкусВилл": работа сайта и приложения приостановлена, утечек данных нет
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. У ритейлера "ВкусВилл" произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В среду на официальном сайте сети магазинов появилось сообщение: "Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим".
"У нас, действительно, произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта. Офлайн-магазины работают в штатном режиме.
Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов