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"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения

"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения - 30.07.2025, ПРАЙМ

"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения

У ритейлера "ВкусВилл" произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:04+0300

2025-07-30T13:04+0300

2025-07-30T13:04+0300

технологии

сбой

вкусвилл

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. У ритейлера "ВкусВилл" произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В среду на официальном сайте сети магазинов появилось сообщение: "Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим". "У нас, действительно, произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку", - говорится в сообщении. В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта. Офлайн-магазины работают в штатном режиме.

https://1prime.ru/20250730/apteka-860111247.html

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технологии, сбой, вкусвилл