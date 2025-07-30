https://1prime.ru/20250730/sevastopol-860135768.html

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - 30.07.2025, ПРАЙМ

В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:42+0300

2025-07-30T21:42+0300

2025-07-30T21:42+0300

происшествия

севастополь

морской пассажирский транспорт

приостановка движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

https://1prime.ru/20250715/pravitelstvo-859490844.html

севастополь

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севастополь, морской пассажирский транспорт, приостановка движения