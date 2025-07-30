https://1prime.ru/20250730/sevastopol-860135768.html
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - 30.07.2025, ПРАЙМ
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:42+0300
2025-07-30T21:42+0300
2025-07-30T21:42+0300
происшествия
севастополь
морской пассажирский транспорт
приостановка движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
https://1prime.ru/20250715/pravitelstvo-859490844.html
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севастополь, морской пассажирский транспорт, приостановка движения
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, морской пассажирский транспорт, приостановка движения
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Дептранс: в Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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