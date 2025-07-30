https://1prime.ru/20250730/sevastopol-860136267.html

Морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - 30.07.2025, ПРАЙМ

Морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил департамент транспорта региона. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:56+0300

2025-07-30T21:56+0300

2025-07-30T21:56+0300

происшествия

севастополь

морской пассажирский транспорт

работа

https://cdnn.1prime.ru/img/78109/61/781096135_0:151:3073:1880_1920x0_80_0_0_479edfde40c99574bb4666318c8fff2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил департамент транспорта региона. Вечером в среду сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://1prime.ru/20250730/sevastopol-860135768.html

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

севастополь, морской пассажирский транспорт, работа