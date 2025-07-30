https://1prime.ru/20250730/sevastopol-860136267.html
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - 30.07.2025, ПРАЙМ
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил департамент транспорта региона. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:56+0300
2025-07-30T21:56+0300
2025-07-30T21:56+0300
происшествия
севастополь
морской пассажирский транспорт
работа
https://cdnn.1prime.ru/img/78109/61/781096135_0:151:3073:1880_1920x0_80_0_0_479edfde40c99574bb4666318c8fff2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил департамент транспорта региона. Вечером в среду сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://1prime.ru/20250730/sevastopol-860135768.html
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78109/61/781096135_183:0:2891:2031_1920x0_80_0_0_366c9fdfc5486eea8cf9e025f7c1b09d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, морской пассажирский транспорт, работа
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, морской пассажирский транспорт, работа
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Дептранс: катера и паромы возобновили работу в Севастополе