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Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - 30.07.2025, ПРАЙМ
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил департамент транспорта региона. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:56+0300
2025-07-30T21:56+0300
происшествия
севастополь
морской пассажирский транспорт
работа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил департамент транспорта региона. Вечером в среду сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://1prime.ru/20250730/sevastopol-860135768.html
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севастополь, морской пассажирский транспорт, работа
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, морской пассажирский транспорт, работа
21:56 30.07.2025
 
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Дептранс: катера и паромы возобновили работу в Севастополе

© РИА Новости . Василий Батанов | Перейти в медиабанкАндреевский флаг поднят на подлодке "Запорожье" ВМС Украины
Андреевский флаг поднят на подлодке Запорожье ВМС Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Катера и паромы возобновили работу в Севастополе, сообщил департамент транспорта региона.
Вечером в среду сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Города России. Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
21:42
 
ПроисшествияСЕВАСТОПОЛЬморской пассажирский транспортработа
 
 
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