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В США предложили создать фонд военной помощи Украине за счет союзников - 30.07.2025, ПРАЙМ
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В США предложили создать фонд военной помощи Украине за счет союзников
В США предложили создать фонд военной помощи Украине за счет союзников - 30.07.2025, ПРАЙМ
В США предложили создать фонд военной помощи Украине за счет союзников
Двое влиятельных сенаторов-республиканцев предложили создать при минфине США специальный фонд, который позволит союзникам финансировать поставки американского... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:02+0300
2025-07-30T21:02+0300
спецоперация на украине
сша
фонд
военная помощь украине
союзники
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Двое влиятельных сенаторов-республиканцев предложили создать при минфине США специальный фонд, который позволит союзникам финансировать поставки американского вооружения Украине, пишет в среду газета Wall Street Journal. Законопроект под названием PEACE Act разработан по инициативе президента Дональда Трампа. Его авторами выступили глава комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Уикер и председатель комитета по международным делам Джим Риш. Согласно документу, в минфине предлагается открыть отдельный счет для приема средств от партнеров США, таких как Великобритания и Германия. Ожидается, что объем ежегодных взносов составит от 5 до 8 миллиардов долларов. Как уточняет WSJ, Пентагон сможет использовать эти средства для заключения контрактов с американскими подрядчиками на пополнение своих запасов, одновременно продолжая поставки вооружения Украине без ущерба для обороноспособности США. "Это самый быстрый способ вооружить Украину и одновременно снизить стратегическую и военную угрозу со стороны России для США и НАТО", — прокомментировал Уикер. По данным издания, Белый дом в целом поддерживает инициативу. Законопроект планируется включить в ежегодный оборонный бюджет и принять до конца года. С начала конфликта на Украине в 2022 году США направили Киеву военную помощь на сумму около 66 миллиардов долларов, указывает газета. При этом в Конгрессе, где республиканцы контролируют Палату представителей, нет поддержки нового пакета прямой помощи. Как отмечает WSJ, PEACE Act предполагает альтернативный механизм, при котором основное финансовое бремя ложится на союзников Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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сша, фонд, военная помощь украине, союзники
Спецоперация на Украине, США, фонд, военная помощь Украине, союзники
21:02 30.07.2025
 
В США предложили создать фонд военной помощи Украине за счет союзников

WSJ: в США предложили создать фонд для поставок оружия Украине за счет союзников

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 30 июл – ПРАЙМ. Двое влиятельных сенаторов-республиканцев предложили создать при минфине США специальный фонд, который позволит союзникам финансировать поставки американского вооружения Украине, пишет в среду газета Wall Street Journal.
Законопроект под названием PEACE Act разработан по инициативе президента Дональда Трампа. Его авторами выступили глава комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Уикер и председатель комитета по международным делам Джим Риш.
Согласно документу, в минфине предлагается открыть отдельный счет для приема средств от партнеров США, таких как Великобритания и Германия. Ожидается, что объем ежегодных взносов составит от 5 до 8 миллиардов долларов.
Как уточняет WSJ, Пентагон сможет использовать эти средства для заключения контрактов с американскими подрядчиками на пополнение своих запасов, одновременно продолжая поставки вооружения Украине без ущерба для обороноспособности США.
"Это самый быстрый способ вооружить Украину и одновременно снизить стратегическую и военную угрозу со стороны России для США и НАТО", — прокомментировал Уикер.
По данным издания, Белый дом в целом поддерживает инициативу. Законопроект планируется включить в ежегодный оборонный бюджет и принять до конца года.
С начала конфликта на Украине в 2022 году США направили Киеву военную помощь на сумму около 66 миллиардов долларов, указывает газета. При этом в Конгрессе, где республиканцы контролируют Палату представителей, нет поддержки нового пакета прямой помощи. Как отмечает WSJ, PEACE Act предполагает альтернативный механизм, при котором основное финансовое бремя ложится на союзников Вашингтона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Спецоперация на УкраинеСШАфондвоенная помощь Украинесоюзники
 
 
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