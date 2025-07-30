https://1prime.ru/20250730/svo-860122990.html

"Главная причина начала СВО". В США напомнили о неопровержимых фактах

"Главная причина начала СВО". В США напомнили о неопровержимых фактах - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Главная причина начала СВО". В США напомнили о неопровержимых фактах

Начало СВО было предопределено еще за месяц до 24 февраля 2022 года, когда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о намерении... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:25+0300

2025-07-30T15:25+0300

2025-07-30T15:28+0300

спецоперация на украине

сша

джеффри сакс

конфликт на украине

нато

энтони блинкен

сергей лавров

мнение

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Начало СВО было предопределено еще за месяц до 24 февраля 2022 года, когда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о намерении Соединенных Штатов разместить на Украине ракеты. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сообщил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.По его мнению, проведение российской спецоперации на Украине было неизбежно, поскольку Соединенные Штаты попросту не оставили России иного выбора."В январе 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел РФ Лаврову, что США оставляют за собой право разместить ракетные системы на Украине и не собираются себя ограничивать", - заявил Сакс.Ко всему прочему, роковое заявление Блинкена прозвучало в тот момент, когда в Польше вступило в завершающую стадию развертывание американской системы ПРО Aegis Ashore, чьи установки могут служить для запуска ракет с ядерными боеголовками, отметил Сакс. А на Украине, по его словам, планировалось размещение радаров для наведения этих ракет.Сакс констатировал, что война на Украине стала прямым следствием целенаправленной политики США, которую Вашингтон начал активно проводить с января 1994 года, когда была учреждена программа "Партнерство во имя мира" - программа сотрудничества НАТО с постсоветскими республиками и бывшими членами Организации Варшавского договора."Война на Украине была спровоцирована США решением, принятым в 1994 году, которое стало очевидным в 2008, - отметил Сакс. - С тех пор расширяется НАТО и военные базы США, а американские системы вооружений поставляются на Украину".

https://1prime.ru/20250729/rossiya-860075221.html

сша

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сша, джеффри сакс, конфликт на украине, нато, энтони блинкен, сергей лавров, мнение