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"Невозможно представить". В США назвали способ изменить ситуацию на Украине - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Невозможно представить". В США назвали способ изменить ситуацию на Украине
"Невозможно представить". В США назвали способ изменить ситуацию на Украине - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Невозможно представить". В США назвали способ изменить ситуацию на Украине
Ситуацию в украинском конфликте может изменить только непосредственное вмешательство сил НАТО на стороне ВСУ. Об этом в материале для польского издания Wszystko | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T19:01+0300
2025-07-30T19:09+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
нато
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Ситуацию в украинском конфликте может изменить только непосредственное вмешательство сил НАТО на стороне ВСУ. Об этом в материале для польского издания Wszystko Co Najważniejsze заявил профессор экономики Университета Холлинса (штат Вирджиния, США) Казимеж Дадак.Он отметил, что Российская Федерация, переведя свою экономику в военный режим и обеспечив перевес в живой силе и технике, полностью завладела инициативой на поле боя и взяла вооружение "тактику борьбы, которая в таких условиях подходит для нее лучше всего – войну на истощение". По словам профессора, положение дел на сегодняшний день таково, что "невозможно себе представить, как можно изменить ситуацию на поле боя без непосредственного участия сил НАТО на стороне Киева".При этом Дадак утверждает, что президенту США Дональду Трампу в ближайшее время придется сделать непростой выбор - войти ли в историю как президент, "потерявший" Украину, или пойти ва-банк, "бросив на весы всю мощь США".
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конфликт на украине, нато, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, НАТО, мнение
19:01 30.07.2025 (обновлено: 19:09 30.07.2025)
 
"Невозможно представить". В США назвали способ изменить ситуацию на Украине

Дадак: ситуацию на Украине может изменить только участие НАТО на стороне Киева

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Ситуацию в украинском конфликте может изменить только непосредственное вмешательство сил НАТО на стороне ВСУ. Об этом в материале для польского издания Wszystko Co Najważniejsze заявил профессор экономики Университета Холлинса (штат Вирджиния, США) Казимеж Дадак.
Он отметил, что Российская Федерация, переведя свою экономику в военный режим и обеспечив перевес в живой силе и технике, полностью завладела инициативой на поле боя и взяла вооружение "тактику борьбы, которая в таких условиях подходит для нее лучше всего – войну на истощение".
По словам профессора, положение дел на сегодняшний день таково, что "невозможно себе представить, как можно изменить ситуацию на поле боя без непосредственного участия сил НАТО на стороне Киева".
При этом Дадак утверждает, что президенту США Дональду Трампу в ближайшее время придется сделать непростой выбор - войти ли в историю как президент, "потерявший" Украину, или пойти ва-банк, "бросив на весы всю мощь США".
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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15:25
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеНАТОмнение
 
 
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