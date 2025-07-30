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Американский политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Американский политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине
Американский политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине - 30.07.2025, ПРАЙМ
Американский политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине
Россия решит конфликт на Украине военным путем, так как ни Киев, ни Европа не согласятся на приемлемые для России условия, считает американский профессор Джон... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:53+0300
2025-07-30T21:54+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
завершение
россия
экспертное мнение
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Россия решит конфликт на Украине военным путем, так как ни Киев, ни Европа не согласятся на приемлемые для России условия, считает американский профессор Джон Миршаймер. "Ни украинцы, ни Запад — а здесь мы в основном говорим о европейцах — не готовы заключить соглашение, которое было бы приемлемо для России. Поэтому дипломатического урегулирования этой войны не будет. Всё решится на поле боя, Россия одержит тяжёлую победу, и в результате возникнет замороженный конфликт", - выразил он своё мнение в интервью журналисту Такеру Карлсону. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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конфликт на украине, завершение, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, завершение, РОССИЯ, экспертное мнение
21:53 30.07.2025 (обновлено: 21:54 30.07.2025)
 
Американский политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине

Профессор Миршаймер: украинский конфликт будет решен Россией на поле боя

© РИА Новости . БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . БелТА
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Россия решит конфликт на Украине военным путем, так как ни Киев, ни Европа не согласятся на приемлемые для России условия, считает американский профессор Джон Миршаймер.
"Ни украинцы, ни Запад — а здесь мы в основном говорим о европейцах — не готовы заключить соглашение, которое было бы приемлемо для России. Поэтому дипломатического урегулирования этой войны не будет. Всё решится на поле боя, Россия одержит тяжёлую победу, и в результате возникнет замороженный конфликт", - выразил он своё мнение в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Туск допустил приостановку российско-украинского конфликта
11:57
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинезавершениеРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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