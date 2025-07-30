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Т-Банк хочет отсудить у американской компании бренды Black и Blackcard

Т-Банк хочет отсудить у американской компании бренды Black и Blackcard - 30.07.2025, ПРАЙМ

Т-Банк хочет отсудить у американской компании бренды Black и Blackcard

Т-Банк просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России знаков обслуживания Black и Blackcard, принадлежащих американской... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:45+0300

2025-07-30T15:45+0300

2025-07-30T15:45+0300

банки

т-банк

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Т-Банк просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России знаков обслуживания Black и Blackcard, принадлежащих американской компании Black Card, в связи с их неиспользованием, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным Роспатента, знак Blackcard был зарегистрирован в 2011 году по заявке, поданной в 2009 году, знак Black – в 2012 году по заявке, поданной также в 2009 году. Их действие распространяется в сумме на семь классов услуг, включающих финансовые услуги, обслуживание по кредитным и дебетовым картам, бронирование путешествий, бронирование в области развлекательных, культурных и спортивных мероприятий, бронирование гостиниц, ресторанов для третьих лиц и т.п. Истец просит аннулировать регистрацию брендов для шести классов услуг, за исключением категории, включающей в себя прокат компьютеров. Т-Банк (бывший "Тинькофф Банк") выпускает свою дебетовую карту Black с 2012 года. Иск банка поступил в суд 28 июля, он оставлен пока без движения из-за процессуальных нарушений. Истец, в частности, не приложил к исковому заявлению соответствующую требованиям справку о статусе иностранного лица и доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Устранить недостатки необходимо до 29 августа.

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