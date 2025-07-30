https://1prime.ru/20250730/ukraina-860090860.html

"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение

"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией и будет вынуждена согласиться на мир на условиях | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T08:13+0300

2025-07-30T08:13+0300

2025-07-30T08:24+0300

спецоперация на украине

украина

россия

сво

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией и будет вынуждена согласиться на мир на условиях Москвы.По словам аналитика, Украина понесет стратегическое поражение, действующая власть будет распущена, после чего пройдут новые выборы, в результате которых сформируется пророссийское правительство.“Сформируется пророссийское правительство, которое будет стремиться превратить Украину из несостоявшейся марионетки Запада в члена Союзного государства. <…> Украина навсегда присоединится к России и Белоруссии, она никогда не станет частью Европы. Такова реальность”, — рассказал Риттер в видео на YouTube.Кроме того, аналитик отметил, что в окружении президента США Дональда Трампа отсутствуют эксперты, хорошо разбирающиеся в России и постсоветском регионе, из-за чего американскому лидеру сложно адекватно воспринимать текущую ситуацию.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция завершится после достижения Россией целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. Глава СВР Сергей Нарышкин, в свою очередь, отметил, что Москва близка к выполнению этих целей, в то время как Вооруженные силы Украины и режим Владимира Зеленского находятся на грани краха.

https://1prime.ru/20250729/ukraina-860086451.html

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украина, россия, сво, запад, дональд трамп