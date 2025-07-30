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"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение
"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение
Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией и будет вынуждена согласиться на мир на условиях | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:13+0300
2025-07-30T08:24+0300
спецоперация на украине
украина
россия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией и будет вынуждена согласиться на мир на условиях Москвы.По словам аналитика, Украина понесет стратегическое поражение, действующая власть будет распущена, после чего пройдут новые выборы, в результате которых сформируется пророссийское правительство.“Сформируется пророссийское правительство, которое будет стремиться превратить Украину из несостоявшейся марионетки Запада в члена Союзного государства. &lt;…&gt; Украина навсегда присоединится к России и Белоруссии, она никогда не станет частью Европы. Такова реальность”, — рассказал Риттер в видео на YouTube.Кроме того, аналитик отметил, что в окружении президента США Дональда Трампа отсутствуют эксперты, хорошо разбирающиеся в России и постсоветском регионе, из-за чего американскому лидеру сложно адекватно воспринимать текущую ситуацию.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция завершится после достижения Россией целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. Глава СВР Сергей Нарышкин, в свою очередь, отметил, что Москва близка к выполнению этих целей, в то время как Вооруженные силы Украины и режим Владимира Зеленского находятся на грани краха.
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украина, россия, сво, запад, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, ЗАПАД, Дональд Трамп
08:13 30.07.2025 (обновлено: 08:24 30.07.2025)
 
"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение

Риттер: Украина проиграет конфликт с Россией и никогда не станет частью Европы

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией и будет вынуждена согласиться на мир на условиях Москвы.
По словам аналитика, Украина понесет стратегическое поражение, действующая власть будет распущена, после чего пройдут новые выборы, в результате которых сформируется пророссийское правительство.
“Сформируется пророссийское правительство, которое будет стремиться превратить Украину из несостоявшейся марионетки Запада в члена Союзного государства. <…> Украина навсегда присоединится к России и Белоруссии, она никогда не станет частью Европы. Такова реальность”, — рассказал Риттер в видео на YouTube.
Кроме того, аналитик отметил, что в окружении президента США Дональда Трампа отсутствуют эксперты, хорошо разбирающиеся в России и постсоветском регионе, из-за чего американскому лидеру сложно адекватно воспринимать текущую ситуацию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция завершится после достижения Россией целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. Глава СВР Сергей Нарышкин, в свою очередь, отметил, что Москва близка к выполнению этих целей, в то время как Вооруженные силы Украины и режим Владимира Зеленского находятся на грани краха.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСВОЗАПАДДональд Трамп
 
 
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