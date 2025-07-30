https://1prime.ru/20250730/ukraina-860112243.html
Правительство Украины расширило программу по привлечению в ВСУ молодежи
Правительство Украины расширило программу по привлечению в ВСУ молодежи - 30.07.2025, ПРАЙМ
Правительство Украины расширило программу по привлечению в ВСУ молодежи
Правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:37+0300
2025-07-30T13:37+0300
2025-07-30T13:37+0300
спецоперация на украине
общество
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
джейк салливан
всу
молодежь
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить в войсках два года, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Накануне Владимир Зеленский заявил, что программа по набору в ВСУ граждан в возрасте от 18 до 24 лет по контракту будет расширена, планируется дополнительно привлечь молодежь для работы с дронами. "Расширяем "Контракт 18-24". Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, нацгвардии и госпогранслужбе. Это направление имеет особые условия", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://1prime.ru/20250730/ukraina-860090860.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, джейк салливан, всу, молодежь
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Джейк Салливан, ВСУ, молодежь
Правительство Украины расширило программу по привлечению в ВСУ молодежи
Шмыгаль: правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Правительство Украины одобрило расширение программы по привлечению в ВСУ молодежи в возрасте от 18 до 24 лет по контракту, теперь набирают операторов дронов, которые должны будут отслужить в войсках два года, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что программа по набору в ВСУ граждан в возрасте от 18 до 24 лет по контракту будет расширена, планируется дополнительно привлечь молодежь для работы с дронами.
"Расширяем "Контракт 18-24". Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, нацгвардии и госпогранслужбе. Это направление имеет особые условия", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
"Такова реальность": в США пророчат Украине абсолютное поражение