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Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина
Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина - 30.07.2025, ПРАЙМ
Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина
Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников, сказала РИА Новости заместитель руководителя... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:42+0300
2025-07-30T13:42+0300
2025-07-30T13:42+0300
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников, сказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Эксперты "Винного гида России" в среду проводят в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе. "Ежегодно на порядка 5 тысяч гектаров виноградников в России увеличивается, ежегодно увеличивается объем производимого вина. Россия занимает 11-е место в мире по производству вина и находится в противотренде к основными производителям вина в мире - Италии, Франции, где производство вина снижается. Еще два года назад мы были на 12-м месте, мы в этом смысле растем", - сказала Саратцева в кулуарах совещания. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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роскачество, россия, минсельхоз, минпромторг, вино
Экономика, Роскачество, РОССИЯ, Минсельхоз, Минпромторг, вино
Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина
Роскачество: Россия ежегодно наращивает объемы выпуска вина и площадей виноградников
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - ПРАЙМ. Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников, сказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Эксперты "Винного гида России" в среду проводят в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе.
"Ежегодно на порядка 5 тысяч гектаров виноградников в России увеличивается, ежегодно увеличивается объем производимого вина. Россия занимает 11-е место в мире по производству вина и находится в противотренде к основными производителям вина в мире - Италии, Франции, где производство вина снижается. Еще два года назад мы были на 12-м месте, мы в этом смысле растем", - сказала Саратцева в кулуарах совещания.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Россия нарастила экспорт вина