https://1prime.ru/20250730/vkusvill-860127898.html

Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя

Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя - 30.07.2025, ПРАЙМ

Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя

"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T17:04+0300

2025-07-30T17:04+0300

2025-07-30T17:04+0300

технологии

вкусвилл

мобильное приложение

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859661828_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_2c76d0937c571d454e83854297826767.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. Ранее в среду ритейлер сообщил РИА Новости о внутреннем сбое, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме. "ВкусВилл" снова на арене е-кома: мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250730/sboy-860111365.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, вкусвилл, мобильное приложение, сбой