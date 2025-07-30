https://1prime.ru/20250730/vkusvill-860127898.html
Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя
Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя - 30.07.2025, ПРАЙМ
Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя
"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:04+0300
2025-07-30T17:04+0300
2025-07-30T17:04+0300
технологии
вкусвилл
мобильное приложение
сбой
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. Ранее в среду ритейлер сообщил РИА Новости о внутреннем сбое, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме. "ВкусВилл" снова на арене е-кома: мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу", - говорится в сообщении.
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технологии, вкусвилл, мобильное приложение, сбой
Технологии, Вкусвилл, мобильное приложение, сбой
Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя
"ВкусВилл": мобильное приложение и официальный сайт возобновили работу
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании.
Ранее в среду ритейлер сообщил РИА Новости о внутреннем сбое, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме.
"ВкусВилл" снова на арене е-кома: мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу", - говорится в сообщении.
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения