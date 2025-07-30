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Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя
Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя - 30.07.2025, ПРАЙМ
Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя
"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T17:04+0300
2025-07-30T17:04+0300
технологии
вкусвилл
мобильное приложение
сбой
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. Ранее в среду ритейлер сообщил РИА Новости о внутреннем сбое, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме. "ВкусВилл" снова на арене е-кома: мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу", - говорится в сообщении.
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технологии, вкусвилл, мобильное приложение, сбой
Технологии, Вкусвилл, мобильное приложение, сбой
17:04 30.07.2025
 
Работа мобильного приложения и сайта "ВкусВилла" восстановлена после сбоя

"ВкусВилл": мобильное приложение и официальный сайт возобновили работу

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСетевой магазин продуктов питания "ВкусВилл"
Сетевой магазин продуктов питания ВкусВилл - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании.
Ранее в среду ритейлер сообщил РИА Новости о внутреннем сбое, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме.
"ВкусВилл" снова на арене е-кома: мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу", - говорится в сообщении.
вкусвилл - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе сайта и мобильного приложения
13:04
 
ТехнологииВкусвиллмобильное приложениесбой
 
 
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