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Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю"
Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T20:40+0300
2025-07-30T20:40+0300
2025-07-30T20:40+0300
спецоперация на украине
александр сырский
обучение
военнослужащие
всу
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военнослужащих "под землю". Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области. При этом Сухопутные войска Украины ранее сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены. "Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - написал Сырский в социальной.Ранее он запретил скопления личного состава в учебных центрах после результативных ударов ВС РФ по таким объектам.
https://1prime.ru/20250723/syrskiy-859814901.html
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александр сырский, обучение, военнослужащие, всу
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, обучение, военнослужащие, ВСУ
Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю"
Главком ВСУ Сырский предлагает максимально перевести обучение военнослужащих "под землю"
МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военнослужащих "под землю".
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области. При этом Сухопутные войска Украины ранее сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены.
"Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - написал Сырский в социальной.
Ранее он запретил скопления личного состава в учебных центрах после результативных ударов ВС РФ по таким объектам.
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