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Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю" - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю"
Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю"
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T20:40+0300
2025-07-30T20:40+0300
спецоперация на украине
александр сырский
обучение
военнослужащие
всу
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военнослужащих "под землю". Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области. При этом Сухопутные войска Украины ранее сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены. "Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - написал Сырский в социальной.Ранее он запретил скопления личного состава в учебных центрах после результативных ударов ВС РФ по таким объектам.
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александр сырский, обучение, военнослужащие, всу
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, обучение, военнослужащие, ВСУ
20:40 30.07.2025
 
Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю"

Главком ВСУ Сырский предлагает максимально перевести обучение военнослужащих "под землю"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военнослужащих "под землю".
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области. При этом Сухопутные войска Украины ранее сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены.
"Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - написал Сырский в социальной.
Ранее он запретил скопления личного состава в учебных центрах после результативных ударов ВС РФ по таким объектам.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
"Хотят денег". Сырский сделал тяжелое признание о новобранцах в ВСУ
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Спецоперация на УкраинеАлександр СырскийобучениевоеннослужащиеВСУ
 
 
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