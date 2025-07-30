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Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю"

Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю" - 30.07.2025, ПРАЙМ

Сырский предложил перевести обучение новобранцев ВСУ "под землю"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T20:40+0300

2025-07-30T20:40+0300

2025-07-30T20:40+0300

спецоперация на украине

александр сырский

обучение

военнослужащие

всу

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, сообщил в среду, что провел совещание по вопросам подготовки личного состава, на котором предложил максимально перевести обучение военнослужащих "под землю". Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ ударами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили и ранили около 200 военных ВСУ в Черниговской области. При этом Сухопутные войска Украины ранее сообщили о ракетном ударе по территории их учебного подразделения, погибли три человека, 18 военных ранены. "Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", - написал Сырский в социальной.Ранее он запретил скопления личного состава в учебных центрах после результативных ударов ВС РФ по таким объектам.

https://1prime.ru/20250723/syrskiy-859814901.html

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александр сырский, обучение, военнослужащие, всу