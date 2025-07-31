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Назван самый подорожавший за пять лет автомобиль

Назван самый подорожавший за пять лет автомобиль - 31.07.2025, ПРАЙМ

Назван самый подорожавший за пять лет автомобиль

Самым подорожавшим автомобилем в рублевых ценах за последние пять лет оказался Porsche Macan, стоимость которого за период с 2020 по 2025 годы увеличилась на... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T05:45+0300

2025-07-31T05:45+0300

2025-07-31T05:45+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Самым подорожавшим автомобилем в рублевых ценах за последние пять лет оказался Porsche Macan, стоимость которого за период с 2020 по 2025 годы увеличилась на 184%, рассказали РИА Новости в "Ренессанс страховании". "Среди отдельных моделей авто по совокупному ценовому росту лидирует Porsche Macan, цены на этот автомобиль в России увеличились почти в 3 раза - на 184%. На втором месте оказался Porsche Cayenne (172%), а на третьем, несмотря на общий низкий рост цен по китайским авто, - Haval H5 (169%)", – сообщили в компании. Аналитики проанализировали стоимость договоров автострахования в компании за период с 2020 по 2025 год. В расчет бралась стоимость автомобилей в рублевом эквиваленте. Согласно полученным данным, сильнее всего за последние пять лет выросли в цене авто британских (150%), немецких (116%) и японских (104%) марок. "Подорожание наиболее заметно на автомобилях бизнес- и премиум-класса: в тройку лидеров по росту цен вошли марки Lexus (161%), Land Rover (150%) и Porsche (149%). В топ-5 также вошли Mercedes Benz и BMW, которые по сравнению с 2020 годом выросли в цене на 128% и 117% соответственно", - рассказали в компании. Более сдержанный рост, по данным страховщика, за пять лет продемонстрировали автомобили китайских (59%) и корейских (78%) производителей, а также авто российских марок, цены на которые выросли в среднем на 80%. При этом, цены на автомобили Lada в среднем выросли на 94%, тогда как на авто марки УАЗ - на 58%. "Интересно, что, несмотря на рыночные тенденции к кратному росту стоимости, цены на электромобили Tesla за последние пять лет увеличились всего на 11%", - добавили в компании. "В первом квартале этого года было заключено 2,1 миллиона договоров каско. Это на 96,5% больше, чем в первом квартале 2020 года. Основная причина – рост спроса на каско со стороны владельцев авто с большим пробегом. Рост количества договоров связан с оформлением недорогих, бюджетных программ каско, популярных у владельцев авто с большим пробегом. Из-за роста стоимости автомобилей они стали восприниматься как более ценное имущество, отсюда рост спроса на автокаско", - прокомментировал вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. Стоимость бюджетных программ каско, по его словам, составляет от 2-3 тысяч до 15-20 тысяч рублей в год. Но эти продукты покрывают только часть рисков, например, ДТП с установленным виновником и с ограниченной страховой суммой в 1 миллион рублей, объяснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, ренессанс страхование, lexus, porsche, bmw x5, lada vision 4x4, lada x-cross 5