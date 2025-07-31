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Банк Японии повысил прогноз роста ВВП до 0,6%

Банк Японии повысил прогноз роста ВВП до 0,6% - 31.07.2025, ПРАЙМ

Банк Японии повысил прогноз роста ВВП до 0,6%

Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года) до 0,6% с 0,5%,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T07:34+0300

2025-07-31T07:34+0300

2025-07-31T07:34+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года) до 0,6% с 0,5%, ожидавшихся в апреле, прогноз по инфляции был повышен сразу до 2,7% с 2,2%, говорится в сообщении регулятора. На 2026-2027 финансовый год ЦБ Японии сохранил прогноз по росту ВВП на апрельском уровне в 0,7%. В 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается также на уровне 1%. Инфляция в следующем финансовом году, согласно Банку Японии, составит 1,8% вместо 1,7% в предыдущем прогнозе. На 2027-2028 финансовый год прогноз составляет 2% против ожидавшихся в апреле 1,9%.

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финансы, мировая экономика, япония, цб японии