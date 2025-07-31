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Биржевые цены в России на бензин Аи-92 выросли за июль

Биржевые цены в России на бензин Аи-92 выросли за июль - 31.07.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены в России на бензин Аи-92 выросли за июль

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за июль выросла на 2,12%, Аи-95 - на 9,59%, следует из материалов торгов. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:12+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за июль выросла на 2,12%, Аи-95 - на 9,59%, следует из материалов торгов. Только за четверг цена на Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,18%. Марка Аи-95 подорожала на 0,86%. В абсолютном выражении цена Аи-92 на 31 июля составила 65 390 рублей за тонну (64 034 рублей за тонну на 1 июля), Аи-95 - 75 569 рублей за тонну (68 956 рублей за тонну в начале июля). Летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии выросло в цене на 0,03% - до 57 987 рублей за тонну. Всего за месяц оно подорожало на 1,95%. Правительство России в понедельник распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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