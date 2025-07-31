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В Германии назвали торговую сделку США и ЕС серьезным ударом - 31.07.2025, ПРАЙМ
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В Германии назвали торговую сделку США и ЕС серьезным ударом
В Германии назвали торговую сделку США и ЕС серьезным ударом - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали торговую сделку США и ЕС серьезным ударом
Более 76% немецких малых и средних предприятий назвали серьезным ударом достигнутое США и ЕС торговое соглашение, сообщает в четверг издание Bild со ссылкой на... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:28+0300
2025-07-31T15:28+0300
экономика
сша
германия
вашингтон
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фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
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bild
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Более 76% немецких малых и средних предприятий назвали серьезным ударом достигнутое США и ЕС торговое соглашение, сообщает в четверг издание Bild со ссылкой на опрос Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии (BVMW). Согласно результатам опроса, в котором приняли участие свыше 1000 организаций, более 76% из них считают, что торговая сделка представляет собой серьезный удар, они ожидают усугубления кризисных явлений в экономике ФРГ. Более 31% участников заявили, что таможенные пошлины США окажут заметное влияние, и не исключили своего банкротства. Более 77% респондентов считают, что ЕС оказался слаб на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. "Малые и средние предприятия больше не верят, что руководство Еврокомиссии способно представлять европейские интересы на международной арене. Канцлер (Германии Фридрих Мерц – ред.) доказал в Вашингтоне, что знает, как разговаривать с Трампом. Наши европейские партнеры рассчитывают на то, что сейчас Германия возьмет на себя инициативу. Канцлеру придется жестко навести порядок в Брюсселе", – приводит издание слова главы BVMW Кристофа Альхауса. Ранее Мерц заявил, что итоги торговых переговоров нанесут значительный ущерб немецкой экономике. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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сша, германия, вашингтон, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, ес, bild, new york times
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Bild, New York Times
15:28 31.07.2025
 
В Германии назвали торговую сделку США и ЕС серьезным ударом

Bild: более 76% предприятий ФРГ назвали соглашение США и ЕС серьезным ударом

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Более 76% немецких малых и средних предприятий назвали серьезным ударом достигнутое США и ЕС торговое соглашение, сообщает в четверг издание Bild со ссылкой на опрос Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии (BVMW).
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие свыше 1000 организаций, более 76% из них считают, что торговая сделка представляет собой серьезный удар, они ожидают усугубления кризисных явлений в экономике ФРГ. Более 31% участников заявили, что таможенные пошлины США окажут заметное влияние, и не исключили своего банкротства.
Более 77% респондентов считают, что ЕС оказался слаб на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
"Малые и средние предприятия больше не верят, что руководство Еврокомиссии способно представлять европейские интересы на международной арене. Канцлер (Германии Фридрих Мерц – ред.) доказал в Вашингтоне, что знает, как разговаривать с Трампом. Наши европейские партнеры рассчитывают на то, что сейчас Германия возьмет на себя инициативу. Канцлеру придется жестко навести порядок в Брюсселе", – приводит издание слова главы BVMW Кристофа Альхауса.
Ранее Мерц заявил, что итоги торговых переговоров нанесут значительный ущерб немецкой экономике.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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ЭкономикаСШАГЕРМАНИЯВАШИНГТОНДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕСBildNew York Times
 
 
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