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В Бразилии запретили использование животных для испытаний косметики
В Бразилии запретили использование животных для испытаний косметики - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Бразилии запретили использование животных для испытаний косметики
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование животных для лабораторных испытаний продукции личной гигиены, косметики и | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T01:59+0300
2025-07-31T01:59+0300
2025-07-31T01:59+0300
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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование животных для лабораторных испытаний продукции личной гигиены, косметики и парфюмерии, сообщила пресс-служба правительства страны.
"Это закон, который защищает суверенитет животных... Существа, обитающие на Земле, больше не будут подопытными в нашей стране", - заявил Лула да Силва во время церемонии подписания в столичном дворце Планалту.
Закон запрещает тестирование на животных новых продуктов и ингредиентов, производимых в стране. Разрешено лишь продолжать продажу уже выпущенной до вступления закона в силу продукции. Санитарным органам дается два года на признание альтернативных методов и организацию системы их внедрения и контроля.
Как подчеркнула министр окружающей среды и климатических изменений Марина Силва, принятие закона стало важной вехой на пути к более справедливому и гармоничному сосуществованию людей, животных и природы.
Законопроект был внесен бывшим депутатом Рикардо Исаром еще в 2013 году, его окончательное одобрение Палатой депутатов состоялось 9 июля текущего года. Документ был поддержан при активном участии экологических и зоозащитных организаций и сопровождался петицией, собравшей более 1,6 миллиона подписей.
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бизнес, общество , здоровье, бразилия, лула да силва
Бизнес, Общество , Здоровье, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
В Бразилии запретили использование животных для испытаний косметики
Президент Бразилии запретил использование животных для лабораторных испытаний косметики
МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование животных для лабораторных испытаний продукции личной гигиены, косметики и парфюмерии, сообщила пресс-служба правительства страны.
"Это закон, который защищает суверенитет животных... Существа, обитающие на Земле, больше не будут подопытными в нашей стране", - заявил Лула да Силва во время церемонии подписания в столичном дворце Планалту.
Закон запрещает тестирование на животных новых продуктов и ингредиентов, производимых в стране. Разрешено лишь продолжать продажу уже выпущенной до вступления закона в силу продукции. Санитарным органам дается два года на признание альтернативных методов и организацию системы их внедрения и контроля.
Как подчеркнула министр окружающей среды и климатических изменений Марина Силва, принятие закона стало важной вехой на пути к более справедливому и гармоничному сосуществованию людей, животных и природы.
Законопроект был внесен бывшим депутатом Рикардо Исаром еще в 2013 году, его окончательное одобрение Палатой депутатов состоялось 9 июля текущего года. Документ был поддержан при активном участии экологических и зоозащитных организаций и сопровождался петицией, собравшей более 1,6 миллиона подписей.