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ЦБ сообщил о поэтапном прекращении обслуживания продленных в РФ карт МПС

ЦБ сообщил о поэтапном прекращении обслуживания продленных в РФ карт МПС - 31.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о поэтапном прекращении обслуживания продленных в РФ карт МПС

Переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов, сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС)... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T16:22+0300

2025-07-31T16:22+0300

2025-07-31T16:23+0300

экономика

банк россии

visa

mastercard

карта "мир"

банковская карта

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Переход на карты "Мир" будет проходить планомерно - по мере желания клиентов, сроки прекращения обслуживания карт международных платежных систем (МПС) прорабатываются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия. "Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов. При этом людям самостоятельно предпринимать какие-то действия не нужно. В срочной замене карт нет необходимости. Банки своевременно проинформируют клиентов. До тех пор все карты продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении ЦБ. В ЦБ подчеркнули, что решение о продлении срока действия карт международных платежных систем, ушедших с российского рынка, было вынужденной мерой. "Оно было принято для того, чтобы люди могли продолжать пользоваться этими картами и не менять своих привычек", - пояснили в пресс-службе. "В настоящее время необходимость в такой мере потеряла актуальность – доля таких карт в обращении сокращается, люди сами предпочитают заменять карты отсутствующих в стране МПС на актуальные отечественные... Если же человек уже сейчас хочет заменить свою карту МПС на "Мир", он может обратиться в свой банк", - подытожили в ЦБ.

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