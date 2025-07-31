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Колумбия оспорит санкции США против судьи Верховного суда Бразилии

Колумбия оспорит санкции США против судьи Верховного суда Бразилии - 31.07.2025, ПРАЙМ

Колумбия оспорит санкции США против судьи Верховного суда Бразилии

Введённые США санкции против судьи Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса противоречат Американской конвенции о защите прав человека и должны быть... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T02:26+0300

2025-07-31T02:26+0300

2025-07-31T02:26+0300

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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Введённые США санкции против судьи Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса противоречат Американской конвенции о защите прав человека и должны быть оспорены в судебном порядке, заявил президент Колумбии Густаво Петро. "Санкции, наложенные на судью Алешандри ди Мораиса, нарушают Американскую конвенцию по правам человека. Я приглашаю лучших юристов Латинской Америки подготовить соответствующий иск", - написал колумбийский лидер в своем блоге в соцсети X. По словам Петро, правительства стран Америки, включая США и Колумбию, взяли на себя обязательства по соблюдению положений этой конвенции. "Хотят ли власти США в одностороннем порядке разорвать её?" - поинтересовался в завершении колумбийский лидер. Ранее министерство финансов США включило ди Мораиса в санкционный список в рамках так называемого "глобального акта Магнитского", обвинив его в "репрессивной кампании цензуры, произвольных задержаниях и политизированных уголовных делах, в том числе против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару". Доказательства в поддержку этих утверждений не были представлены. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.

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мировая экономика, общество , сша, бразилия, колумбия, верховный суд, минфин сша, ес