https://1prime.ru/20250731/minoborony-860145298.html

ВС России освободили Часов Яр в ДНР

ВС России освободили Часов Яр в ДНР - 31.07.2025, ПРАЙМ

ВС России освободили Часов Яр в ДНР

Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:07+0300

2025-07-31T08:07+0300

2025-07-31T08:07+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250722/minoborony-859780720.html

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общество , россия