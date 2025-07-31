https://1prime.ru/20250731/minoborony-860145298.html
ВС России освободили Часов Яр в ДНР
ВС России освободили Часов Яр в ДНР - 31.07.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили Часов Яр в ДНР
Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:07+0300
2025-07-31T08:07+0300
2025-07-31T08:07+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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общество , россия
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ
ВС России освободили Часов Яр в ДНР
Минобороны: ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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