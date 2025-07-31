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ВС России освободили Часов Яр в ДНР - 31.07.2025, ПРАЙМ
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ВС России освободили Часов Яр в ДНР
ВС России освободили Часов Яр в ДНР - 31.07.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили Часов Яр в ДНР
Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:07+0300
2025-07-31T08:07+0300
спецоперация на украине
общество
россия
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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общество , россия
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ
08:07 31.07.2025
 
ВС России освободили Часов Яр в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР

© РИА Новости . Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Иван Родионов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
ВС России освободили Новоторецкое в ДНР
22 июля, 12:56
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯ
 
 
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