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ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины
ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины - 31.07.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины
Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:08+0300
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов". Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
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РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Спецоперация на Украине
ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
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