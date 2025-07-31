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ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины - 31.07.2025, ПРАЙМ
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ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины
ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины - 31.07.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины
Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:08+0300
2025-07-31T12:08+0300
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общество
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов". Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
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россия, общество , украина
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Спецоперация на Украине
12:08 31.07.2025
 
ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоУКРАИНА
 
 
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