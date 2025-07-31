https://1prime.ru/20250731/minoborony-860157500.html

ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины

ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины - 31.07.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли групповой удар по военной инфраструктуре Украины

Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T12:08+0300

2025-07-31T12:08+0300

2025-07-31T12:08+0300

россия

общество

украина

спецоперация на украине

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов". Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

https://1prime.ru/20250731/poligon-860146208.html

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россия, общество , украина