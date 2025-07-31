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Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК
Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК - 31.07.2025, ПРАЙМ
Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК
Минтранс РФ считает целесообразным правовое закрепление маршрута Трансарктического транспортного коридора на первом этапе, такое мнение выразил замглавы... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:48+0300
2025-07-31T12:48+0300
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АРХАНГЕЛЬСК, 31 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ считает целесообразным правовое закрепление маршрута Трансарктического транспортного коридора на первом этапе, такое мнение выразил замглавы министерства Александр Пошивай в рамках совместного заседания комиссий госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Северный морской путь и Арктика". "По нашему мнению, на первом этапе целесообразно провести правовое закрепление маршрута ТТК (Трансарктического транспортного коридора - ред.)… Это позволит всем участникам межэкономической деятельности понять маршрут и планировать свои проекты уже применительно к конкретным географическим локациям", — сказал Пошивай. ТТК - федеральный проект развития Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Всего в Арктическом бассейне на сегодня работают 15 морских портов, включая шесть в акватории Северного морского пути.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУРМАНСК
Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК
Минтранс считает целесообразным правовое закрепление Трансарктического коридора
АРХАНГЕЛЬСК, 31 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ считает целесообразным правовое закрепление маршрута Трансарктического транспортного коридора на первом этапе, такое мнение выразил замглавы министерства Александр Пошивай в рамках совместного заседания комиссий госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Северный морской путь и Арктика".
"По нашему мнению, на первом этапе целесообразно провести правовое закрепление маршрута ТТК (Трансарктического транспортного коридора - ред.)… Это позволит всем участникам межэкономической деятельности понять маршрут и планировать свои проекты уже применительно к конкретным географическим локациям", — сказал Пошивай.
ТТК - федеральный проект развития Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Всего в Арктическом бассейне на сегодня работают 15 морских портов, включая шесть в акватории Северного морского пути.
Минфин и Минтранс проработают финансирование на обновление транспорта