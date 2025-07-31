https://1prime.ru/20250731/mintrans-860159365.html

Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК

Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК - 31.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК

Минтранс РФ считает целесообразным правовое закрепление маршрута Трансарктического транспортного коридора на первом этапе, такое мнение выразил замглавы... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T12:48+0300

2025-07-31T12:48+0300

2025-07-31T12:48+0300

экономика

бизнес

россия

санкт-петербург

мурманск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e260d802e94a8b8f3bcffb4aa20b4ea3.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ считает целесообразным правовое закрепление маршрута Трансарктического транспортного коридора на первом этапе, такое мнение выразил замглавы министерства Александр Пошивай в рамках совместного заседания комиссий госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Северный морской путь и Арктика". "По нашему мнению, на первом этапе целесообразно провести правовое закрепление маршрута ТТК (Трансарктического транспортного коридора - ред.)… Это позволит всем участникам межэкономической деятельности понять маршрут и планировать свои проекты уже применительно к конкретным географическим локациям", — сказал Пошивай. ТТК - федеральный проект развития Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Всего в Арктическом бассейне на сегодня работают 15 морских портов, включая шесть в акватории Северного морского пути.

https://1prime.ru/20250726/minfin--859966114.html

санкт-петербург

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, мурманск