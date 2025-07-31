Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/mintrans-860159365.html
Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК
Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК - 31.07.2025, ПРАЙМ
Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК
Минтранс РФ считает целесообразным правовое закрепление маршрута Трансарктического транспортного коридора на первом этапе, такое мнение выразил замглавы... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:48+0300
2025-07-31T12:48+0300
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e260d802e94a8b8f3bcffb4aa20b4ea3.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 31 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ считает целесообразным правовое закрепление маршрута Трансарктического транспортного коридора на первом этапе, такое мнение выразил замглавы министерства Александр Пошивай в рамках совместного заседания комиссий госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Северный морской путь и Арктика". "По нашему мнению, на первом этапе целесообразно провести правовое закрепление маршрута ТТК (Трансарктического транспортного коридора - ред.)… Это позволит всем участникам межэкономической деятельности понять маршрут и планировать свои проекты уже применительно к конкретным географическим локациям", — сказал Пошивай. ТТК - федеральный проект развития Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Всего в Арктическом бассейне на сегодня работают 15 морских портов, включая шесть в акватории Северного морского пути.
https://1prime.ru/20250726/minfin--859966114.html
санкт-петербург
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859703476_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_b85d1a52b51663edd5b45242380a0644.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, мурманск
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУРМАНСК
12:48 31.07.2025
 
Минтранс назвал целесообразным правовое закрепление маршрута ТТК

Минтранс считает целесообразным правовое закрепление Трансарктического коридора

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Соломон Лулишов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АРХАНГЕЛЬСК, 31 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ считает целесообразным правовое закрепление маршрута Трансарктического транспортного коридора на первом этапе, такое мнение выразил замглавы министерства Александр Пошивай в рамках совместного заседания комиссий госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Северный морской путь и Арктика".
"По нашему мнению, на первом этапе целесообразно провести правовое закрепление маршрута ТТК (Трансарктического транспортного коридора - ред.)… Это позволит всем участникам межэкономической деятельности понять маршрут и планировать свои проекты уже применительно к конкретным географическим локациям", — сказал Пошивай.
ТТК - федеральный проект развития Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Всего в Арктическом бассейне на сегодня работают 15 морских портов, включая шесть в акватории Северного морского пути.
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Минфин и Минтранс проработают финансирование на обновление транспорта
26 июля, 10:46
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМУРМАНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала