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Нефть умеренно дешевеет в четверг утром - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Нефть умеренно дешевеет в четверг утром
Нефть умеренно дешевеет в четверг утром - 31.07.2025, ПРАЙМ
Нефть умеренно дешевеет в четверг утром
Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются на оценках участниками рынка данных по запасам сырья в США, следует из данных торгов и комментариев... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T07:50+0300
2025-07-31T07:50+0300
энергетика
нефть
рынок
торги
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются на оценках участниками рынка данных по запасам сырья в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 7.34 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,34%, до 72,22 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,21%, до 69,85 доллара. Днем ранее минэнерго США обнародовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июля, неожиданно выросли - сразу на 7,7 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 426,7 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей. Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье. Одновременно с этим эксперты отмечают, что спрос на рынке может поддерживать сезонный фактор. Так, запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%), до 228,4 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только лишь на 0,5 миллиона баррелей. "Сокращение запасов бензина поддержало мнение о высоком спросе в сезон поездок, что привело к нейтральному влиянию на рынок нефти", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тошитаки Тазавы (Toshitaka Tazawa). Кроме того, как считают аналитики, участники рынка "черного золота" опасаются возможных санкций США против России. По мнению эксперта Fujitomi Securities, тарифные меры Штатов могут привести к сокращению предложения на нефтяном рынке. "Опасение того, что вторичные тарифы на страны, импортирующие российскую сырую нефть, приведут к сокращению поставок, продолжают стимулировать покупательский интерес", - приводит Рейтер заявление аналитика Fujitomi Securities.
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нефть, рынок, торги
Энергетика, Нефть, Рынок, Торги
07:50 31.07.2025
 
Нефть умеренно дешевеет в четверг утром

Цены на нефть умеренно снижаются в среду на оценках данных по запасам сырья в США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются на оценках участниками рынка данных по запасам сырья в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 7.34 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,34%, до 72,22 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,21%, до 69,85 доллара.
Днем ранее минэнерго США обнародовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июля, неожиданно выросли - сразу на 7,7 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 426,7 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 2 миллиона баррелей.
Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
Одновременно с этим эксперты отмечают, что спрос на рынке может поддерживать сезонный фактор. Так, запасы бензина снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 1,2%), до 228,4 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только лишь на 0,5 миллиона баррелей.
"Сокращение запасов бензина поддержало мнение о высоком спросе в сезон поездок, что привело к нейтральному влиянию на рынок нефти", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тошитаки Тазавы (Toshitaka Tazawa).
Кроме того, как считают аналитики, участники рынка "черного золота" опасаются возможных санкций США против России. По мнению эксперта Fujitomi Securities, тарифные меры Штатов могут привести к сокращению предложения на нефтяном рынке.
"Опасение того, что вторичные тарифы на страны, импортирующие российскую сырую нефть, приведут к сокращению поставок, продолжают стимулировать покупательский интерес", - приводит Рейтер заявление аналитика Fujitomi Securities.
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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