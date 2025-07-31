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Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан

Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан - 31.07.2025, ПРАЙМ

Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан

Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 миллиона тонн, завил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:51+0300

2025-07-31T09:51+0300

2025-07-31T09:51+0300

экономика

нефть

казахстан

баку

тбилиси

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 31 июл - ПРАЙМ. Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 миллиона тонн, завил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. "Увеличение (экспорта - ред.) планируется в 2025 году. Если в прошлом году по данному направлению было транспортировано около 1,4 миллиона тонн (нефти- ред.), то в 2025 году планируется около 1,7 миллиона тонн", - завил Аккенженов на брифинге в Астане. Двадцать девятого июля в Анкаре президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Тайип Эрдоган обсудили возможность наращивания экспорта нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

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казахстан

баку

тбилиси

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нефть, казахстан, баку, тбилиси, касым-жомарт токаев