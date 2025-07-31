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Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан
Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан - 31.07.2025, ПРАЙМ
Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан
Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 миллиона тонн, завил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:51+0300
2025-07-31T09:51+0300
экономика
нефть
казахстан
баку
тбилиси
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 31 июл - ПРАЙМ. Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 миллиона тонн, завил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. "Увеличение (экспорта - ред.) планируется в 2025 году. Если в прошлом году по данному направлению было транспортировано около 1,4 миллиона тонн (нефти- ред.), то в 2025 году планируется около 1,7 миллиона тонн", - завил Аккенженов на брифинге в Астане. Двадцать девятого июля в Анкаре президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Тайип Эрдоган обсудили возможность наращивания экспорта нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.
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нефть, казахстан, баку, тбилиси, касым-жомарт токаев
Экономика, Нефть, КАЗАХСТАН, Баку, Тбилиси, Касым-Жомарт Токаев
09:51 31.07.2025
 
Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан

Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 млн тонн

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
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АЛМА-АТА, 31 июл - ПРАЙМ. Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,7 миллиона тонн, завил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"Увеличение (экспорта - ред.) планируется в 2025 году. Если в прошлом году по данному направлению было транспортировано около 1,4 миллиона тонн (нефти- ред.), то в 2025 году планируется около 1,7 миллиона тонн", - завил Аккенженов на брифинге в Астане.
Двадцать девятого июля в Анкаре президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Тайип Эрдоган обсудили возможность наращивания экспорта нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Нефть умеренно дешевеет в четверг утром
07:50
 
ЭкономикаНефтьКАЗАХСТАНБакуТбилисиКасым-Жомарт Токаев
 
 
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