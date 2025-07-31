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Нефть дешевеет в четверг после роста в цене днями ранее

Нефть дешевеет в четверг после роста в цене днями ранее - 31.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в четверг после роста в цене днями ранее

Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются после подъема в предыдущие дни, вызванного опасениями за поставки, следует из данных торгов. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:26+0300

2025-07-31T14:26+0300

2025-07-31T14:28+0300

энергетика

рынок

нефть

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются после подъема в предыдущие дни, вызванного опасениями за поставки, следует из данных торгов. По состоянию на 14.14 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,73% - до 71,94 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,64%, до 69,55 доллара. За предыдущие три торговые сессии нефть Brent подорожала на 7%, WTI - на 8%, что было связано с опасениями рынков по поводу поставок. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. Инвесторы обратили внимание и на статистику минэнерго США, опубликованную в среду. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 июля неожиданно выросли - сразу на 7,7 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2 миллиона баррелей. В то же время добыча в стране за неделю выросла на 41 тысячу баррелей в день - до 13,314 миллиона баррелей в сутки.

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рынок, нефть